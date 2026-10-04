Ankara, Türk dünyasının ortak müzik mirasını ele alan önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak.

“Türk Dünyasında Müzik: Gelenekten Geleceğe, Yerelden Evrensele” başlıklı Müzikal Türkoloji Sempozyumu, 6-7 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara Kulübü Derneğinin koordinasyonunda düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının himayesinde, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisinin katkılarıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, Türk dünyasının ortak kültürel değerleri ve müzik mirası ele alınacak.

Türk dünyasının müzik mirası konuşulacak

Sempozyum kapsamında Türk dünyasında müziğin modernleşmesi, gelenek ile gelecek arasındaki etkileşim, yerel müzik geleneklerinin küresel kültürle ilişkisi ve milli müzik aletlerinin tarihi ile gelişim süreçleri değerlendirilecek.

Etkinlikte ayrıca Türk dünyasının ortak müzik kültürü ve mirası farklı yönleriyle ele alınarak bilimsel görüş ve yaklaşımlar paylaşılacak.

Sempozyum, 6-7 Ekim tarihlerinde saat 10.00-17.00 arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.