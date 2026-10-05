Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın dış cephe sıvasının bir bölümü kaldırıma düştü. Sıvaların düştüğü sırada kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

Sıva parçaları kaldırıma düştü

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanın son katındaki dış cephe sıvasının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle koptu.

Kopan sıva parçaları binanın önündeki kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Korku dolu anlar kamerada

Olayda kadın ve çocuğun yara alıp almadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, sıvaların kaldırıma düşmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadın ve çocuğun sıva parçalarının düştüğü noktadan son anda uzaklaştığı görüldü.