Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınma ve tarımsal üretim alanında hayata geçirdiği çalışmalarını Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen belediye temsilcilerine tanıttı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle düzenlenen “Tarım ve Gıda Güvenliği Saha Ziyaretleri” programı kapsamında Ankara'da üç günlük saha programı gerçekleştirildi. Farklı illerden gelen belediye yöneticileri, Başkent'teki tarımsal üretimden ürün işlemeye, kooperatifçilikten sulamaya kadar birçok uygulamayı yerinde görme fırsatı buldu.

Tarım ve kooperatifçilik uygulamaları incelendi

Program kapsamında Çubuk Ürün İşleme Tesisi, Gölbaşı ATA Çiftliği, Polatlı Ticaret Borsası, Ayaş Akkaya Kadın Kooperatifi Salça Fabrikası, Yaşayan Köy Açık Hava Müzesi, Beypazarı Bostancılar Kooperatifi ve ANFA Seraları ziyaret edildi.

Saha gezilerinde tarımsal üretim, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, sulama, kooperatifçilik ve üreticilere yönelik destekler hakkında bilgi verildi. Katılımcılara ayrıca ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve üreticilere sağlanan destekler konusunda sunum yapıldı.

“Çiftçinin gönlüne girmek için sahada olmanız lazım”

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, programın belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunduğunu belirterek Ankara'nın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Tüzün, üreticilerin sorunlarına hızlı çözüm üretebilmek için sahada olmanın önemine dikkat çekerek, “Çiftçinin gönlüne girmek için sahada olmanız lazım. Hedefimiz, üreticinin bize en kısa yoldan ulaşması. Bizim de üreticiye en kısa yoldan ulaşabilmemiz ve sorunlarını çözebilmemiz” dedi.

Saha ziyaretleriyle ABB'nin kırsal kalkınma alanındaki proje ve uygulama yöntemlerini farklı belediyelerle paylaşmayı amaçladıklarını belirten Tüzün, programın diğer belediyelerin kendi il ve ilçelerinde yürüteceği kırsal kalkınma çalışmalarına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.