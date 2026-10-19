Yusufeli ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Bıçakçılar köyünün Sadıkana Mahallesi, sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşüne dönüştü. Deniz seviyesinden yaklaşık 1900 metre yükseklikte iki vadi arasında kayalıkların üzerine kurulu yerleşim alanı, çevresindeki ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve yeşil tonlarıyla etkileyici bir manzara oluşturdu. Doğayla iç içe olan mahallede vadiyi çevreleyen bitki örtüsünün oluşturduğu uyum, bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Zorlu coğrafyasıyla Doğu Karadeniz'in en karakteristik dağ köylerinden olan mahalle ve çevresindeki sonbahar manzarası dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, kayalıklar üzerindeki evler ile sarı, turuncu, kızıl ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlar yer aldı.

'SANKİ BİR TABLONUN İÇİNDE GİBİYİZ'

Eğitimci, doğa gezgini Aytekin Altıntaş, çok fazla bilinmeyen bölgenin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, 'Bölgemizi, doğamızı seviyorum, burada muhteşem manzara içinde doğa yürüyüşündeyim. Dağ eteklerinde muhteşem bir manzara var; burada sonbaharın renk cümbüşünü yaşıyoruz. Sanki bir tablonun içinde gibiyiz. Fotoğraflar çekerek bu manzaraları anılarımıza ekledik. Pek fazla bilinmeyen bir rota, ama ziyaret etmeye görmeye değer bir atmosferi var' diye konuştu.

'RENK CÜMBÜŞÜNDE YAŞIYORUZ'

Bursa'dan gelen ve tatilin son günlerini köyünde geçiren Fatma Sönmez, 'Son hazırlıklarımızı tamamladık. Kış ürünlerimizle yazın Bursa'da rahat ediyoruz. Bazı kışlar ağır geçiyor, sonbaharın gelişiyle burası muhteşem bir doğaya büründü. Renk cümbüşünde yaşıyoruz. Tüm renkleriyle coğrafyamız, insanlarımız çok güzel, çok şükür' ifadelerini kullandı.

Sonbahar güzelliği arasında hayvanlarını otlatan 5 çocuk annesi Şefaat Sönmez (62) de 'Zor oluyor ama bahar mevsimi güzelliği arasında bağ-bahçe işlerimiz ile hayvanlarımızla uğraşıp, geçiniyoruz. Zor ama burada olmaktan memnumuz. Kafamıza göre çalışıyoruz' dedi. (DHA)