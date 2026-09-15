Trabzonspor’da teknik direktör arayışında sona gelindi. Bordo-mavili yönetimin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşmaya varıldı.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Thomas Reis, sözleşme detaylarını görüşmek ve resmi imzayı atmak üzere Trabzon’a geldi.

Thomas Reis’i Trabzon’da taraftarlar karşıladı

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü olması beklenen Thomas Reis, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’na ulaştı.

Alman teknik adamı havalimanında bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Reis’e sevgi gösterilerinde bulunurken çiçek takdim etti. Kendisine tespih de hediye edilen Alman çalıştırıcı, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.

Thomas Reis, tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Thomas Reis Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak

Trabzon’a gelen Thomas Reis’in, Trabzonspor yönetimiyle bir araya gelerek sözleşme için son görüşmeleri yapması bekleniyor.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Alman teknik adamın kendisini bordo-mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Süper Lig’i Samsunspor’dan tanıyor

Thomas Reis, Türkiye’de daha önce Samsunspor teknik direktörlüğü yapmasıyla Süper Lig tecrübesine sahip.

Alman teknik adam, Samsunspor’da görev yaptığı dönemde ortaya koyduğu performansla dikkat çekerken, Türk futbolunu ve Süper Lig’i yakından tanıma fırsatı buldu.

Ludogorets’te 11 maçta 7 galibiyet aldı

Son olarak Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’i çalıştıran Thomas Reis, bu sezon takımının başında çıktığı 11 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Alman teknik adamın Trabzonspor ile yapılan görüşmelerin ardından Türkiye’ye gelerek bordo-mavili ekibin başına geçmek için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Galatasaray maçı öncesi takımın başına geçecek

Thomas Reis’in resmi işlemlerin ve sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından Trabzonspor’daki görevine başlaması bekleniyor.

Alman teknik adamın, bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde Galatasaray ile Trabzon’da oynanacak kritik karşılaşmanın hazırlıklarına odaklanacağı öğrenildi.

Trabzonspor’un Thomas Reis ile anlaşmasının resmiyet kazanmasının ardından gözler, Alman teknik adamın ilk antrenmanına ve Galatasaray maçı öncesinde takımla yapacağı hazırlıklara çevrilecek.