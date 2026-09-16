Çatalca'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 15 Eylül 2026 tarihinde Çatalca'da bir ev, bir otomobil ve bir TIR'a operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(DHA)