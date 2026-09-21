Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'ndeki bir binada oturan Mehmet Ünlü ile eşi Fadime Ünlü arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ünlü, eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Fadime Ünlü, hayatını kaybetti. İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Mehmet Ünlü, eşinin başında sabaha kadar bekledi.

'ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM'

Saat 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan Mehmet Ünlü, 'Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin' dedi. Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Fadime Ünlü'nün öldüğü belirlendi. Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Ünlü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)