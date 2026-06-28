ABD yönetimi, İran'a yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Yetkililer, operasyonun İran'ın ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "İran'ın ticari deniz taşımacılığına yönelik devam eden saldırganlığına doğrudan yanıt olarak bugün hava operasyonları icra edildi." ifadelerine yer verildi. Operasyonun kapsamı ve hedef alınan noktalar hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Gözler Tahran'ın vereceği yanıtta

Saldırı, bölgede son dönemde artan güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. ABD'nin askeri hamlesinin ardından uluslararası kamuoyu, İran yönetiminin nasıl bir karşılık vereceğini yakından takip ediyor.

Öte yandan, İngiltere tarafından yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından ticari bir gemiye yönelik ilk saldırının gerçekleştiği belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından Washington'ın düzenlediği hava operasyonu, Orta Doğu'daki kırılgan güvenlik ortamını bir kez daha ön plana çıkardı.

Uzmanlar, taraflar arasında yaşanabilecek yeni gerilimlerin bölgedeki deniz ticareti ve enerji güvenliği üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.