Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklara dair açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Türkiye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, çok sayıda davetli lider, yaklaşık 100 bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri ve dijital medya temsilcisi zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulundu.

Zirve İçin 56 Bin 288 Güvenlik Personeli Görevlendirilecek

NATO Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Zirve süresince 48 bin 841 emniyet personeli ve 7 bin 447 jandarma personeli olmak üzere toplam 56 bin 288 güvenlik görevlisi sahada olacak.

Katılımcılara 3 Havalimanı Hizmet Verecek

Zirve kapsamında Ankara'da Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları katılımcıların kullanımına açılacak.

NATO Sekretaryası tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda gerçekleştirilecek zirvede liderler toplantısı kapalı oturum şeklinde yapılacak. NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip toplantının yalnızca açılış bölümünde basın mensuplarına kısa süreli görüntü alma imkanı sağlanacak.

Toplantının başlangıcında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin gündemine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunacak.

TRT, Zirveyi 80 Kamerayla Dünyaya Aktaracak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, zirve sürecindeki medya faaliyetleri, akreditasyon işlemleri, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi çalışmalarını yürütmek amacıyla özel bir NATO görev gücü oluşturdu.

Bu kapsamda, TRT personeli dahil olmak üzere zirve alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi faaliyetlerinde ise 350 personel görev alacak. Toplam 850 personel zirvenin medya organizasyonunda yer alacak.

TRT, zirveyi 26 farklı noktada konuşlandırılacak 80 kamera ile tüm dünyaya canlı olarak ulaştıracak.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Basın Merkezi Olarak Kullanılacak

Zirveyi takip edecek basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1600 çalışma alanı oluşturuldu.

Basın merkezinde ayrıca;

100'e yakın canlı yayın noktası,

54 sabit yayın alanı,

Röportaj stüdyoları,

40 montaj odası,

Basın mikserleri ve yönlendirme sistemleri yer alacak.

Ankara Genelinde Tanıtım Kampanyası Düzenlenecek

Zirve haftası boyunca Ankara genelinde 4 bin 434 açık hava iletişim noktasında dört farklı konseptte tanıtım çalışması gerçekleştirilecek.

Ayrıca 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Palas'ta, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA iş birliğinde "NATO Allies in Ankara" programı düzenlenecek.

Zirveye katılacak liderler ile diplomatlar ve medya mensuplarına dağıtılmak üzere üç yeni kitap da hazırlandı.

NATO Zirvesi Kapsamında Çok Sayıda Yan Etkinlik Düzenlenecek

NATO Zirvesi marjında çok sayıda diplomatik etkinlik de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda:

28-29 Haziran: Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenterler Zirvesi,

Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenterler Zirvesi, 6 Temmuz: Daimi temsilciler ve büyükelçiler için gayriresmi davet ile SAM-Chatham House Çalıştayı,

Daimi temsilciler ve büyükelçiler için gayriresmi davet ile SAM-Chatham House Çalıştayı, 7 Temmuz: "NATO Ankara Summit Dialogues" panel serisi,

"NATO Ankara Summit Dialogues" panel serisi, 7-8 Temmuz: SETA-MSC "Allies at Ankara" etkinliği ile Transatlantik Siyaset Planlamacıları Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecek.