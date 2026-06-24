TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılışında konuşan Beyazıt, TBMM'nin temmuz ayı sonunda tatile girecek olması nedeniyle komisyon çalışmalarının hızlandırılacağını belirterek, salı ve çarşamba günleri düzenli toplantılar yapılacağını, ayrıca perşembe günü Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirileceğini açıkladı.

Beyazıt ayrıca İstanbul'da bir öğretmenin öğrenci tarafından silahla vurulması ve Mersin'de yaşanan yaralama olayına ilişkin saha ziyaretleri planladıklarını ifade etti.

"Öğrenciler Okulda Kendini Güvende Hissetmiyor"

Komisyonda sunum yapan TEDMEM Koordinatörü Nilgün Demirci Celep, 2015 yılından sonra okul şiddetinde artış yaşandığına işaret ederek, TÜİK verilerine göre suça sürüklenen çocuk sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Celep, öğrencilerin okul güvenliği algısına ilişkin şu çarpıcı verileri paylaştı:

Türkiye, öğrencilerin okul güvenliği algısında OECD ülkeleri arasında son sırada bulunuyor.

15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 18'i "Okula giderken kendimi güvende hissetmiyorum" diyor.

Öğrencilerin yüzde 13'ü sınıfta kendisini güvende hissetmediğini belirtiyor.

Türkiye'de her dört öğrenciden biri okulda çeteleşme, bıçak veya silah taşıyan öğrenci gördüğünü ifade ediyor.

Celep, bu verilerin okul iklimindeki bozulmaya işaret ettiğini vurguladı.

"Dijital Oyunlar Tek Başına Şiddeti Artırmıyor"

Dijital oyunların doğrudan suç ve şiddetle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirten Celep, Japonya, Güney Kore, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerde dijital oyun kullanım oranının yüksek olmasına rağmen şiddet suçlarının düşük seviyelerde seyrettiğine dikkat çekti.

Celep, "Dijital oyunlar bir etken olabilir ancak tek başına suç oranlarını artırdığı söylenemez" değerlendirmesinde bulundu.

"Liseden Mezuniyet Şartları Arasına Yapay Zeka Ehliyeti Eklenebilir"

TEDMEM Direktörü Dr. Sabiha Sunar ise dijital mecralarda yasaklayıcı politikalar yerine çocukların dijital becerilerle güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sunar, dünyada henüz örneği bulunmayan bir öneriyi gündeme getirerek, "Çocuklar liseden mezun olurken mezuniyet şartları arasına yapay zeka ehliyeti de konulabilir" ifadelerini kullandı.

"18 Yaş Altı Şiddet Olayları Son 5 Yılda Yüzde 110 Arttı"

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Erdal Hamarta da yaptığı sunumda, okul dışındaki 18 yaş altı şiddet olaylarının son 5 yılda yüzde 110 arttığını açıkladı.

Hamarta, PISA verilerinin de öğrencilerin okul güvenliği, akran zorbalığı, yalnızlık ve yabancılaşma alanlarında ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirtti.

Siber zorbalığın da giderek yaygınlaştığını ifade eden Hamarta, sosyal medyanın 16 yaş altına yasaklanmasının tek başına çözüm olmayacağını, bunun yerine çocukların ve ailelerin dijital farkındalık konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Her Okula En Az Bir Psikolojik Danışman Atanmalı"

Mevcut rehberlik hizmetlerinin yetersiz kaldığını belirten Hamarta, Türkiye'de yaklaşık 37 bin psikolojik danışman açığı bulunduğunu ifade etti.

Hamarta, "Önleyici rehberlik anlayışına geçilmeli ve her okula en az bir psikolojik danışman atanmalıdır" dedi.

"Toplum Genelinde Psikolojik Bir Sorunumuz Var"

Komisyonda yapılan değerlendirmelerde, ateşli silahlara erişimin kolaylaşmasının da çocuklar ve gençler açısından önemli bir risk oluşturduğu belirtildi.

Uzmanlar, yaşanan şiddet olaylarının yalnızca bireysel sorunlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, toplum genelinde ruh sağlığına yönelik daha kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.