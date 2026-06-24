"Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı Gezep karakteriyle izleyici karşısına çıkan Onur Dilber'in yeni sezonda projede yer almayacağı yönündeki gelişmeler magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Oyuncu, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, kendisi hakkında dile getirilen söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Dilber paylaşımında, "Dedikodu ile durumu magazine indirgeyip, başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir haklılığa gölge düşürmeye çalışanların ortaya attığı iddialar manipülatif yalanlardır. Lütfen inanmayın" ifadelerini kullandı.

Ayrılığın Nedeni Ne? Kulislerden Dikkat Çeken İddialar

Kulislerden sızan bilgilere göre, Onur Dilber ile yapım ekibi arasında yaşanan görüş ayrılıklarının sezon boyunca devam ettiği öne sürüldü.

İddialara göre oyuncunun, senaryoda yer alan bazı sahneleri beğenmediği ve zaman zaman senaristlerle görüşerek karakterine özel sahneler talep ettiği ileri sürüldü. Özellikle Gezep karakterinin mani söylediği sahneler konusunda yaşanan fikir ayrılıklarının gerilimin başlangıç noktalarından biri olduğu iddia edildi.

Kulislerde yer alan bir başka iddiaya göre ise Dilber'in, "Ben Ramazan davulcusu muyum?" diyerek bazı sahnelere itiraz ettiği, daha sonra ise izleyicilerden gelen tepkiler üzerine mani sahnelerinin yeniden senaryoya dahil edilmesini istediği öne sürüldü.

"Sette Huzursuzluk Yaşandı" İddiası

Sektör kulislerinde konuşulanlara göre, oyuncunun set sürecindeki taleplerinin ve yapım sürecine yönelik müdahalelerinin sezon boyunca devam ettiği iddia edildi.

Dizinin sezon finali çekimleri sırasında da Onur Dilber ile başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandığı öne sürülürken, söz konusu tartışmanın büyümeden sona erdiği ifade edildi.

Kulis bilgilerine göre, yapım ekibinin yeni sezon planlaması kapsamında Onur Dilber'e projede yer almayacağının bildirileceği ve bu amaçla bir toplantı planlandığı iddia edildi. Ancak oyuncunun, toplantı gerçekleşmeden önce konuyu sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığı öne sürüldü.

Dilber, yaptığı açıklamada yeni sezonda dizide yer almayacağını öğrenmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtmişti.