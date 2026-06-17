Genellikle Meksika ve Orta-Güney Amerika yağmur ormanlarında yaşayan Caligo cinsi kelebek türü, Erzurum’un Oltu ilçesinde yeniden görüntülendi. Bölgede daha önce de mayıs ayı sonunda yağışların ardından görülen kelebek, son olarak ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde saksı üzerinde fark edildi.

Çay Bahçesinde Dikkat Çeken Anlar

Bir çay bahçesinde masadaki saksıya konan baykuş kelebeği, çevrede bulunan vatandaşların ilgisini topladı. Kanatlarındaki baykuş gözünü andıran desenleriyle dikkat çeken kelebek, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görgü tanıklarından Nevin Bora, kelebeği ilk kez bu kadar yakından gördüğünü belirterek, “Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum, gerçekten çok şaşırdık” ifadelerini kullandı.

Bölgede Sık Görülmeye Başladı

Bölgede daha önce de görüldüğü belirtilen Caligo türü “baykuş kelebeği”, sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu türün normalde tropikal bölgelerde yaşadığını, ancak zaman zaman farklı coğrafyalarda da görülebildiğini belirtiyor.