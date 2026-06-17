İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında ilçe sınıfları yeniden düzenlendi.

1. Sınıf İlçeler Yeniden Belirlendi

Yapılan düzenlemeye göre Aydın’ın Didim, Kocaeli’nin Dilovası, Manisa’nın Alaşehir ve Sakarya’nın Sapanca ilçeleri 1. sınıf ilçe olarak tespit edildi.

2. ve 3. Sınıf İlçeler

Hatay’ın Arsuz, Mardin’in Artuklu, Samsun’un 19 Mayıs ve Trabzon’un Yomra ilçeleri 2. sınıf olarak belirlenirken; Edirne’nin Enez ve İpsala, Samsun’un Kavak ve Trabzon’un Arsin ilçeleri 3. sınıf kapsamına alındı.

4., 5. ve 6. Sınıf İlçeler

Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Tokat, Trabzon ve Yozgat’taki bazı ilçeler 4. sınıf olarak düzenlendi. Adana, Samsun, Sivas ve Trabzon’daki bazı ilçeler 5. sınıfa, Diyarbakır’ın Hazro ve Kocaköy ilçeleri ise 6. sınıfa yükseltildi.

Vali Yardımcısı Sayıları Yenilendi

Tebliğ ile birlikte vali yardımcılarının sayıları da yeniden düzenlendi. İstanbul’da 25, Ankara’da 20, İzmir’de 14 ve Hatay’da 11 vali yardımcısı görev yapacak.

Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla ve Sakarya gibi büyükşehirlerde ise 10 vali yardımcısı bulunacak.

İl Bazında Yeni Dağılım

Yeni düzenlemeye göre birçok ilde vali yardımcısı sayıları güncellendi. Bazı illerde sayı artırılırken bazı illerde mevcut durum korundu.

Söz konusu değişikliklerin idari yapının güncel ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilmesi amacı taşıdığı belirtildi.