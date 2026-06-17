Türkiye İstatistik Kurumu (Türkiye İstatistik Kurumu), hizmet üretim endeksine ilişkin Nisan 2026 verilerini duyurdu. Buna göre hizmet üretimi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Alt sektörlerde ise farklı eğilimler görüldü. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 13,9 ile en yüksek artışı kaydeden sektör oldu.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 8,9 artış gösterirken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,8 azaldı. İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Aylık Bazda Gerileme

Hizmet üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Bu dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,2 geriledi. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,6 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 azaldı.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 artış gösterirken, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,1 azalış kaydetti.

Sektörel Görünüm

Veriler, hizmet sektöründe yıllık bazda ılımlı bir büyüme görülürken aylık bazda sınırlı bir daralma yaşandığını ortaya koydu. Özellikle bilgi ve iletişim hizmetlerindeki güçlü artış dikkat çekti.