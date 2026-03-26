Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELMEK (Belediye Meslek Edinme Kursları), bu yıl 12’ncisi düzenlenen ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na katıldı. ATO Congresium’da sanatseverlerle buluşan eserler, 29 Mart 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Başkent’te kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, fuar kapsamında BELMEK kursiyerlerinin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BELMEK’ler, Ankara Kültür Çalışmaları kapsamında yenilenen yapısıyla üretimlerini sergileme imkânı buldu.

Sanat ve öğrenme bir arada

Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren BELMEK, geleneksel el sanatlarını çağdaş yorumlarla yeniden ele alıyor. Fuara katılıma ilişkin değerlendirmede bulunan ABB Meslek Edindirme Şube Müdürü Şenay Yılmaz, bu yılki temanın “çocuk” olduğunu belirterek, kadın emeğini görünür kılmayı ve Ankara’nın sanata verdiği değeri yansıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Çocuk ve Çocuk Oyunları” teması öne çıkıyor

Fuarda “Çocuk ve Çocuk Oyunları” temasıyla yer alan BELMEK standında, hayal gücünün ön planda olduğu çalışmalar dikkat çekiyor. Kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerde; geleneksel çocuk oyunlarından ilham alınırken, renk, form ve malzeme kullanımıyla yaratıcı bir anlatım sunuluyor.

BELMEK atölyelerinde üretilen çalışmalar, teknik ustalık ile özgün ifade arasında kurulan dengeyi yansıtırken, izleyicilere çocukluk teması üzerinden farklı bir sanat deneyimi sunuyor.