Perşembe akşamları ekran başına kilitleyen “Halef Köklerin Çağrısı”, sürükleyici hikâyesine yeni karakterler eklemeye devam ediyor. Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı dizinin 27’nci bölümünde dikkat çeken bir gelişme yaşanacak.

Başarılı oyuncu Seda Akman, dizide Yıldız karakterinin annesi Ayten olarak izleyici karşısına çıkacak. Yıldız’a hayat veren Biran Damla Yılmaz ile olan sahneleri şimdiden merak konusu oldu.

Ayten ve Kenan sahneye çıkıyor

Dizinin yeni bölümünde Ayten karakterinin yalnız gelmeyeceği, sağ kolu ve şoförü Kenan ile birlikte hikâyeye dahil olacağı öğrenildi. Kenan karakterine ise yakışıklı oyuncu Hakan Dinçkol hayat verecek.

Ayten ve Kenan’ın gelişiyle birlikte dizideki entrika dozunun artması ve mevcut dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor. Özellikle aile içi sırların ve geçmiş hesaplaşmaların gün yüzüne çıkacağı yeni bölüm, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

“Halef Köklerin Çağrısı”, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer almaya devam ediyor.