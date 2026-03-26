Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ortak yürüttüğü operasyonda önemli bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, B.A. isimli şüpheliye ait bağ evine operasyon düzenlendi. Adreste gerçekleştirilen aramalarda 1110 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.