Dünya üçüncülüğü elde ederek Türkiye’yi gururlandıran genç cimnastikçiler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreniyle karşılandı.

Törene İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, sporcuların aileleri ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin katıldı.

Genç sporcuların elde ettiği başarı, törende büyük sevinç yaşattı.

Genç cimnastikçilerden dünya üçüncülüğü

İspanya’da gerçekleştirilen şampiyonada Aerobik Cimnastik 15-17 Yaş Trio kategorisinde mücadele eden Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Bayam ve Elif Sezen, sergiledikleri performansla dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Türkiye adına önemli bir derece elde eden sporcular, başarılarıyla ailelerini, antrenörlerini ve sporseverleri gururlandırdı.

“Büyük bir gurur yaşattılar”

Karşılama programında sporcuların başarısına ilişkin yapılan açıklamada, genç cimnastikçilerin gösterdikleri performans, azim ve emekle büyük bir gurur yaşattığı belirtildi.

Açıklamada, Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Bayam ve Elif Sezen ile antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Dünya üçüncüsü olan genç sporcuların İzmir’de coşkuyla karşılanması, elde edilen başarının kentte yarattığı gururu da gözler önüne serdi.