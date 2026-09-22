ANKARA DEFTERDARLIĞI HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2026 TAKİP İLAN LİSTESİ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Harçlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Harçlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SIRA VERGİ NO TC.KİMLİK AD SOYAD/UNVAN ADRES DÖNEM KOD ANA TAKİP YAVRU TAKİP MİKTAR
401 3940564591 23447147978 NURAN CANAN GENER ŞİRİNKENT MAH. 4274 SK. ÖZTUNCERLER Kapı No:6 Daire No: 01/2025-12/2025 9023 20251112661mI0001294 20251112141mI0001972 53814,00
402 3940611231 34321256174 MUSTAFA GEVHER YUNUS EMRE MAH. AŞAN SK. ÖZTÜRK APT Kapı No:14 Daire No:4 10/2025-10/2025 9004 20260114661mI0000925 20260113141mI0000697 58462,15
403 3940734273 62695398626 FERİDE YILMAZ YEŞİLBAYIR MAH. SAĞDUYU CAD. Kapı No:113 Daire No:9 Tel: MAMAK 02/2026-02/2026 9343 20260420661mI0001905 20260419141mI0001979 102503,00
404 3952460502 99692215700 MUHAMMED GİLLİ EKİN MAH. 1605 SK. Kapı No:11 Daire No:YOK Tel: MAMAK ANKARA 05/2026-05/2026 9343 20260826661mI0001466 20260825141mI0001397 40977,00
405 3970973861 17897048756 ALİ GÖÇER MARAŞAL ÇAKMAK MAH. YAVUZ. 09/2025-09/2025 9266 20260215661mI0000985 20260215141mI0001284 93460,00
406 3980998727 61726277312 MUNİR GÖK AKŞEMSETTİN MAH. 1109 CAD. Kapı No:117 Daire No:7 Tel: MAMAK 11/2024-11/2024 9004 20251112661mI0000302 20251112141mI0000726 110716,40
407 4000438466 55354627120 AYŞE GÖKÇEK AHİ MESUT MAH. 2211 SK. KIRTAY 06/2025-06/2025 9166 20260826661mi0000006 20260825141mi0001523 42474,13
408 4010241042 10118631348 SEMRA GÖKDEMİR ATAPARK MAH. TUTAL CAD. SULTAN 09/2025-09/2025 9166 20260615661mi0000014 20260615141mi0002167 219295,06
409 4010308518 18626458594 HAKAN GÖKÇİL SANCAK MAH. BİRCANLI SK. ALSANCAK A BLOK Kapı No:21 Daire 01/2025-12/2025 9023 20251112661mi0001117 20251112141mi0001617 34152,00
410 4070309078 42589310798 ABDÜLSAMET GÖLDAĞI KAZIMDİRİK MAH. SÜVARİ CAD. YILMAZ Kapı No:49 Daire No:9 Tel: BORNOVA İZMİR 01/2025-12/2025 9023 20251112661mi0001244 20251112141mi0001736 58704,00
411 4080258730 45163586930 ÖZGE GÖNLÜGÜR AYDOĞDU MAH. 1266 SK. C-03 Kapı 01/2025-12/2025 9023 20251112661mi0001233 20251112141mi0001711 32148,00
412 4090138966 28708793734 ERHANGÖRGEL KUTLU MAH. 466/1 SK. RAVZA APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: MAMAK 08/2025-08/2025 9166 20260114661mi0000638 20260113141mi0000975 49761,65
413 4090138966 28708793734 ERHAN GÖRGEL KUTLU MAH. 466/1 SK. RAVZA APT 04/2025-04/2025 9166 20251112661mi0000702 20251112141mi0001149 60374,14
414 4090664736 17338107134 HÜSEYİN GÖREN ANDREAS-SCHLÜTER-STR.30, 57076 10/2025-10/2025 9004 20260324661mi0000594 20260318141mi0000665 156671,15
415 4110761552 10030144216 HACI MUSTAFA YÜKSELTEPE MAH. 1946 SK. Kapı 08/2025-08/2025 9004 20251213661mi0000023 20251212141mi0000241 52161,95
416 4120420017 25513506726 FATİH GÜÇLÜ KUŞCAĞIZ MAH. SAKIZAĞACI SK. KONAK APT. Kapı No:40 Daire No:3 10/2025-10/2025 9166 20260215661mi0000265 20260215141mi0000331 63624,20
417 4120789185 10730608858 SERDAR GÜÇ ESERTEPE MAH. 289 SK. TAŞLICA 04/2024-04/2024 9004 20251112661mi0001443 20251112141mi0001937 49106,68
418 4160207744 64012320266 FATMA GÜLDEREN KARŞIYAKA MAH. BEKPINAR YOLU 08/2025-08/2025 9080 20260213661mi0000001 20260213141mi0000001 1125043,20
419 4160208721 64102317206 ALİ İHSAN GÜLDEREN KARŞIYAKA MAH. BEKPINAR YOLU CAD. Kapı No:57/3 Daire No:YOK Tel: 08/2025-08/2025 9080 20260324661mi0000708 20260318141mi0000799 1125043,20
420 4160451849 17533788282 GİZEM GÜLDEN BAHÇELİEVLER MAH. IŞIK YÖNDER CAD. YUVAM APARTMANI Kapı No:29 01/2026-12/2026 9023 20260519661mi0002399 20260517141mi0002690 68958,00
421 4170739757 30346563426 AHMET BURAK GÜLEN YÜKSELTEPE MAH. 2081 CAD. Kapı 05/2026-05/2026 9004 20260826661mi0000260 20260825141mi0001404 30111,25
422 4170739757 30346563426 AHMET BURAK GÜLEN YÜKSELTEPE MAH. 2081 CAD. Kapı 05/2026-05/2026 9004 20260826661mi0000260 20260825141mi0001372 42355,46
423 4170921144 25853696026 FERHAT GÜLER TOPÇU MAH. ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ CAD. Kapı No:31 Daire No:10 Tel: 09/2025-09/2025 9004 20260719661mi0000638 20260714141mi0000704 57072,40
424 4180020610 12760962306 LEVENT GÜLER MUSTAFA KEMAL MAH. 2106 SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA 03/2025-03/2025 9266 20260215661mi0001292 20260215141mi0001534 52014,00
425 4181006912 15796141868 MEHMET ALİ GÜLER MUSTAFA KEMAL MAH. İSTİKLAL 02/2026-02/2026 9166 20260719661mi0001236 20260714141mi0001456 45457,82
426 4200251833 58312149092 YALÇIN GÜLLÜ ÜREĞİL MAH. 1151 SK. ALYURT APT 07/2025-07/2025 9266 20260114661mi0000168 20260113141mi0000165 47098,15
427 4200257248 12214172640 YALÇIN GÜLHAN BAHÇELİEVLER MAH. 297 SK. ÇİMEN APT. Kapı No:36 Daire No:4 Tel: 01/2026-01/2026 9036 20260826661mi0000301 20260825141mi0001191 35320,00
428 4210049878 35041493054 YAVUZ GÜLSOY ORTAKÖY MAH. ORTAKÖY KÜME EVLERİ Kapı No:246 Daire No:YOK Tel: 10/2022-10/2022 9166 20260114661mi0000580 20260113141mi0000854 463572,80
429 4210392067 13140013700 SERHAT GÜLMÜŞ ZÜBEYDE HANIM MAH. AĞAÇLAR 02/2025-02/2025 9266 20260215661mi0001303 20260215141mi0001548 35960,92
430 4220371526 62302046834 VELİ GÜLTEKİN MUTLU MAH. 580 CAD. Kapı No:30 03/2026-03/2026 9369 20260618661mi0000885 20260615141mi0001016 206436,00
431 4220548628 29071170344 ATABEY GÜLTEKİN ALİKAHYA FATİH MAH. KURAL SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: İZMİT 01/2025-12/2025 9023 20251112661mi0000057 20251112141mi0000068 31722,00
432 4220548628 29071170344 ATABEY GÜLTEKİN KOCAELİ 01/2025-12/2025 9023 20251112661mi0000057 20251112141mi0000068 31722,00
433 4230177129 72748038188 TUĞSAVUL AKİF GÜLTEKİN HÜREL MAH. 16 CAD. 1. TADİLAT KapıNo:2 Daire No:19 Tel: MAMAK ANKARA 09/2025-09/2025 9166 20260215661mi0000066 20260215141mi0000149 71301,47
434 4230611523 34466014424 BEYTULLAH KAYA ÖRNEK MAH. 667 SK. IMAR 1 SITESI 11/2025-11/2025 9004 20260215661mi0001448 20260215141mi0000038 34693,68
435 4240303160 10244314054 HAVVA GÜMÜŞ AYDINLAR MAH. MİMAR CAD. NİGAR APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: 04/2026-04/2026 9066 20260826661mi0000363 20260825141mi0000640 61479,00
436 4240303160 10244314054 HAVVA GÜMÜŞ AYDINLAR MAH. MİMAR CAD. NİGAR 02/2025-02/2025 9166 20260114661mi0000867 20260113141mi0000781 617479,00
437 4260252155 15892026878 GÖKHAN GÜN BAŞAK MAH. 1734/1 SK. Kapı No:76 Daire No:YOK Tel: MAMAK ANKARA 10/2025-10/2025 9166 20260324661mi0000652 20260318141mi0000723 205140,43
438 4271070651 10157625186 SİNAN GÜNAY KARAPÜRÇEK MAH. 346 SK. NO: 31 İÇ KAPI NO: 11 ALTINDAĞ / ANKARA 11/2025-11/2025 9004 20260215661mi0000490 20260215141mi0000572 30571,20
439 4280077850 17057872658 İRFAN GÜNDOĞAN KAYMAKAM KEMAL BEY MEVKİİ ATATÜRK4 SK. Kapı No:2 Daire No: 01/2026-01/2026 9166 20260826661mi0000406 20260825141mi0001391 151851,00
440 4280080514 10003104346 FİLİZ YILDIZ ZİRVEKENT MAH. OSMANLI CAD. B27 Kapı No:54/14 Daire No:2 Tel: MAMAK 02/2026-02/2026 9036 20260826661mi0000407 20260825141mi0001396 32580,00
441 4290240241 32266304264 HAYDAR GÜNDOĞDU DURALİ ALIÇ MAH. ŞEHİT ARİF 08/2025-08/2025 9166 20260826661mi0000423 20260825141mi0001631 32301,54
442 4290241725 10294120414 SELAHATTİN DEMETEVLER MAH. ŞEHİT SERKAN 01/2026-01/2026 9311 20260719661mi0000035 20260714141mi0000029 48880,00
443 4301175378 28493019422 ERDEM GÜNDÜZ YEŞİLEVLER MAH. 913 CAD. BASAK Kapı No:31 Daire No:4 Tel: 11/2025-11/2025 9004 20260826661mi0000456 20260825141mi0001153 87646,90
444 4320288341 16888930834 NAZAN GÜNER SAK KURTULUŞ MAH. YUNUS EMRE(510) 01/2026-12/2026 9023 20260519661mi0000122 20260517141mi0000156 53730,00
445 4340417624 24947131146 KASIM GÜNEŞ MUTLU MAH. 723 SK. EMC APT. Kapı No:50 Daire No:11 Tel: MAMAK 04/2025-04/2025 9311 20251213661mi0000448 20251212141mi0001037 38952,00
446 4340710821 16180077954 ŞAZİYE GÜNEŞ BURÇ MAH. 696 CAD. Kapı No:2 Daire 01/2025-12/2025 9062 20260827661mi0000051 20260825141mi0000574 121648,13
447 4340710821 16180077954 ŞAZİYE GÜNEŞ BURÇ MAH. 696 CAD. Kapı No:2 Daire 01/2025-12/2025 9062 20260827661mi0000051 20260825141mi0000574 302607,28
448 4350910527 16313890832 YAVUZ GÜNEY ŞAHİNTEPE MAH. 657 SK. GÜNEY 01/2022-12/2022 9182 20260416661mi0000001 20260416141mi0000002 30934,04
449 4360584882 53146495322 FURKAN GÜNGÖR GÜLTEPE MAH. EFLATUN SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ 10/2025-10/2025 9004 20260114661mi0000279 20260113141mi0000341 50679,55
450 4390371909 12683422536 AHMET SAİD GÜR KARAPÜRÇEK MAH. ŞEHİT ONUR DOĞAN CAD. RABIA Kapı No:53 Daire 01/2026-12/2026 9023 20260519661mi0000280 20260517141mi0000214 37010,00
451 4390429017 31543468958 MEHMET MERİÇ GÜR ÜNİVERSİTELER MAH. ODTÜ KÜME 01/2026-12/2026 9023 20260519661mi0002668 20260517141mi0002895 43688,00
452 4410258209 11149070632 DENİZ GÜRBÜZOĞLU ATIFBEY MAH. ATIFBEY MAHALLESİ 02/2026-02/2026 9266 20260827661mi0000124 20260825141mi0000813 46597,20
453 4410458714 13909008190 SADIK GÜRBÜZ KANUNİ MAH. 769 SK. Kapı No:14 Daire No:YOK Tel: KEÇİÖREN 04/2026-04/2026 9004 20260827661mi0000131 20260825141mi0001233 37377,59
454 4410469901 24028680594 MUHAMMED GÜRBÜZER YAPRACIK MAH. 3254 CAD. Kapı No:2A Daire No:39 Tel: ETİMESGUT ANKARA 04/2026-04/2026 9004 20260827661mi0000132 20260825141mi0000578 53484,20
455 4430074851 15280158112 ABDULLAH GÜREL YENİPEÇENEK MAH. YENİ PEÇENEK 12/2025-12/2025 9166 20260719661mi0001366 20260714141mi0001606 42790,94
456 4430452103 54007084402 TARA GÜREL TARABYA MAH. AHİ ÇELEBİ CAD. 01/2026-12/2026 9023 20260519661mi0002889 20260517141mi0003065 42015,00
457 4460113531 10489386212 ALİ GÜRLEN KARARGAHTEPE MAH. ATIŞ CAD. BAĞDAT Kapı No:109 Daire No:4 Tel: 06/2024-06/2024 9166 20260114661mi0000436 20260113141mi0000647 81539,71
458 4480052025 62110291204 İHSAN GÜRSOY HİLAL MAH. 704 SK. ONUR APT. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA 08/2025-08/2025 9166 20260827661mi0000194 20260825141mi0001337 230145,61
459 4480341943 44740787494 MELİKŞAH GÜRSOY GAZİ MAH. AKÇEBAŞI SK. Kapı No:14 08/2025-08/2025 9166 20251213661mi0000490 20251212141mi0001081 110233,35
460 4480345646 47449326346 YİĞİT GÜRSOY NORDDİNG 100 44787 BOCHUM / 01/2025-12/2025 9023 20251113661mi0000209 20251112141mi0000195 34602,00
461 4490256792 43054975030 FATİH FURKAN GÜRTÜRK MEHMET AKİF ERSOY MAH. 285 SK. URAN KENT URAN KENT 3B Kapı No:3 B Daire No:12 Tel: YENİMAHALLE 03/2026-03/2026 9004 20260827661mi0000208 20260825141mi0000992 44701,97
462 4500384823 20813482176 ÖMER GÜVEN ERZURUM MAH. TALATPAŞA BULVARI Kapı No:150 Daire No:15 Tel: 06/2026-06/2026 9004 20260827661mi0000221 20260825141mi0001041 50689,36
463 4510257307 35431984940 PELİN GÜVEN UĞUR İLKBAHAR MAH. DOĞUKENT CAD. Kapı No:735A Daire No:109 Tel: 12/2025-12/2025 9166 20260827661mi0000231 20260825141mi0001433 858014,91
464 4530427018 12113306962 YAŞAR GÜZEL 4357 PURPLE ASTER CT. 45404 11/2024-11/2024 9166 20260609661mi0000002 20260609141mi0000002 428509,65
465 4530427018 12113306962 YAŞAR GÜZEL 4357 PURPLE ASTER CT. 45404 08/2025-08/2025 9166 20251112661mi0001480 20251112141mi0001992 572961,65
466 4531041170 56395559692 BEYHAN KAYHAN SAİKOGASSE 6/29/6 1220 WİEN / 11/2025-11/2025 9166 20260420661mi0001008 20260419141mi0001885 102464,22
467 4542041976 99743605160 ALİ HAC HAMİS YEŞİLEVLER MAH. 918 CAD. Kapı No:14 Daire No:6 Tel: YENİMAHALLE 11/2025-11/2025 9343 20260215661mi0000056 20260215141mi0000085 32654,00
468 4542260458 45212077266 AHMAD VAİS HABİBYAR ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİ NAR SK. Kapı No:38 B Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 05/2025-05/2025 9004 20250913661mG0001385 20250912141mG0001074 79215,75
469 4581334052 99395319750 HUSEYIN HASCHASAN ÖNDER MAH. 919 SK. Kapı No:46 03/2026-03/2026 9343 20260618661mi0001644 20260615141mi0001931 32654,00
470 4600232105 17732864008 MÜSLÜM HAYRAN FAHRİ KORUTÜRK MAH. 904 SK. Kapı No:6 Daire No:17 Tel: MAMAK ANKARA 10/2025-10/2025 9166 20260324661mi0000646 20260318141mi0000729 57642,86
471 4620444427 13492067260 HATİCE ŞAHİNKAYA HİSAR MAH. YAPRAK SK. Kapı No:7/1 06/2025-06/2025 9166 20260114661mi0000666 20260113141mi0001037 70634,65
472 4630165901 TASF.HAL. SINIRLI Y.BATI MAH.2429 SK BOTANİK PARK 05/2022-05/2022 9166 20260719661mi0001483 20260714141mi0001753 65987,46
473 4630681193 28012453836 YASİNCAN HOLTA EGE MAH. ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. AYŞEN APT Kapı No:6 Daire 11/2025-11/2025 9166 20260324661mi0000899 20260318141mi0001008 55518,09
474 4630859112 99626007920 İBRAHİM HORAN ÖNDER MAH. 940 SK. ŞEHIT MUHSIN 09/2025-09/2025 9343 20260420661mi0001261 20260419141mi0001705 32654,00
475 4640790978 16853104468 LARA HUZ KULOĞLU MAH. FİRUZAĞA CAMİİ SK. GELINCIK APT Kapı No:6 Daire No:3 01/2026-12/2026 9023 20260519661mi0001981 20260517141mi0002175 39282,00
476 4651604209 99476145612 ÖMER IBRAHIM KARAPÜRÇEK MAH. 369 SOKAK Kapı No:1 Daire No:5 Tel: ALTINDAĞ 01/2026-01/2026 9343 20260420661mi0001331 20260419141mi0002334 32654,00
477 4670342296 37324339622 ŞAZİYE IŞIK ANDİÇEN MAH. HÜR SK. EKEN SİTESİ Kapı No:6C Daire No:8 Tel: SİNCAN 01/2026-01/2026 9311 20260827661mi0000515 20260825141mi0001407 30138,00
478 4690330869 11331071928 YELİZ YÜTEK yusuf mehmet sok no:5 gazimağusa / 04/2025-04/2025 9166 20260114661mi0000394 20260113141mi0000602 96082,30
479 4720242454 41308141484 MURAT İLHAN METİN OKTAY MAH. ÇAT CAD. SEVİL 05/2026-05/2026 9311 20260827661mi0000608 20260825141mi0001036 50000,00
480 4720250711 11471012232 İLHAMİ İLHAN KARASU MAH. BEHRAM YOLU SK. Kapı No:14C Daire No:YOK Tel: 01/2025-01/2025 9036 20251112661mi0000729 20251112141mi0001176 47285,00
481 4750695614 24622374998 TAYLAN ÖZGÜR İNAL BARAJ MAH. SELÇUKLU CAD. KUZEY 12/2025-12/2025 9004 20260519661mi0001747 20260517141mi0001919 90889,65
482 4750718097 30260234112 ABDULLAH İNALKAÇ KUZEY YILDIZI MAH. 3604 SK. Kapı No:62 A Daire No: Tel: YENİMAHALLE 05/2025-05/2025 9266 20251213661mi0000037 20251212141mi0000438 31028,00
483 4760561263 13484804866 ERCAN İNANICI KARASU MAH. BEHRAM YOLU SK. Kapı No:14C Daire No:YOK Tel: 01/2025-01/2025 9036 20251112661mi0001494 20251112141mi0001995 47285,00
484 4761136630 66949217824 EMRE İNCE KARAPÜRÇEK MAH. 308 SK. FURKAN 02/2024-02/2024 9004 20251112661mi0001442 20251112141mi0001936 37370,40
485 4780267919 22235702160 SERKAN İNÖNÜ ÜMİT MAH. 2512 SK. Kapı No:1 Daire 05/2025-05/2025 9166 20251211661mi0000001 20251211141mi0000001 68564,46
486 4780556360 10456156626 YÜCEL İNDERE ATATÜRK MAH. KADER. SK. BAHADIR 04/2026-04/2026 9166 20260811661mi0000001 20260811141mi0000002 68310,00
487 4780571044 10132074626 ÇAĞLAR İNÖZÜ ÖRNEK MAH. FAİK SUAT CAD. IMAR1 A14 BLOK Kapı No:20 Daire No:5 Tel: 01/2026-01/2026 9311 20260324661mi0000927 20260318141mi0001035 30138,00
488 4790016677 38479136876 MEHMET İPEK BATTALGAZİ MAH. 1887 CAD. KÖŞK APT Kapı No:6 Daire No:20 Tel: 10/2025-10/2025 9166 20260324661mi0000717 20260318141mi0000792 209766,52
489 4790319973 16117024686 SERAP ADIGÜZEL CENGİZHAN MAH. 831 SK. TUNCAY 01/2025-12/2025 9062 20260827661mi0000702 20260825141mi0000002 32176,80
490 4790319973 16117024686 SERAP ADIGÜZEL CENGİZHAN MAH. 831 SK. TUNCAY 01/2025-12/2025 9062 20260827661mi0000702 20260825141mi0000002 65400,00
491 4790562831 36553235866 BEYHAN İPEKYÜZ KAZIM KARABEKİR MAH. 2029 SK. HUZUR APT Kapı No:9 Daire No:19 Tel: 01/2026-12/2026 9023 20260519661mi0002351 20260517141mi0002562 63720,00
492 4790767332 16438817288 MUHAMMET ENES İPEK BEŞİKKAYA MAH. 1892 SK. ACIKGOZ KARDESLER APT Kapı No:24 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 03/2026-03/2026 9374 20260519661mi0001537 20260517141mi0001652 170903,00
493 4800444656 28568493072 ARZU TÜRKOĞLU YENİ BAĞLICA MAH. ZİRVE CAD. YAZICI ÖPEN SKY Kapı No:91 E Daire 07/2025-07/2025 9373 20260618661mi0001653 20260615141mi0001936 76174,00
494 4800791353 99721923316 MUHAMMED İSAF BARAJ MAH. SELÇUKLU CAD. Kapı 01/2026-01/2026 9343 20260519661mi0002264 20260517141mi0002480 98006,00
495 4810737717 30976848948 USAME İSLAMOĞLU ATAKENT MAH. GARDENYA SK. 01/2026-12/2026 9023 20260519661mi0000427 20260517141mi0000408 46840,00
496 4820676349 21556669190 EMRULLAH İŞLER GAZİ MAH. SİLAHTAR CAD. ÖZLEM APT. Kapı No:146 Daire No:1 Tel: 03/2026-03/2026 9166 20260827661mi0000769 20260825141mi0001471 58803,57
497 4820676349 21556669190 EMRULLAH İŞLER YENİMAHALLE ANKARA 03/2026-03/2026 9166 20260827661mi0000769 20260825141mi0001471 58803,57
498 4831093889 56971372202 BEYZA İVECEK TANDOĞAN MAH. AYRANCI SK. Kapı No:24 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA 10/2025-10/2025 9311 20260519661mi0000173 20260517141mi0000223 58428,00
499 4870690347 36295034338 EREN KAHRAMAN GAYRET MAH. AHMET REFİK CAD. MOTORLU TAŞIT BLOKLARI Kapı No:8 02/2026-02/2026 9004 20260420661mi0001798 20260419141mi0001825 66093,81
500 4890336308 35836285550 KADİR KALAN KÖPRÜBAŞI MAH. KÖPRÜBAŞI 10 SK. 10/2020-10/2020 9339 20251208661mi0000002 20251208141mi0000002 70378,00
501 4930187138 54226103632 BURHAN KALKAN ŞENYUVA MAH. YENİ BAHAR CAD. Kapı No:14 Daire No:79 Tel: KEÇİÖREN 01/2026-01/2026 9036 20260827661mi0000938 20260825141mi0001346 34710,00
502 4941015799 99054154210 MAY SALEEM KAMIL YEŞİLTEPE MAH. 2000 SK. Kapı No:6 12/2025-12/2025 9343 20260215661mi0000559 20260215141mi0000643 32654,00
503 4970107350 16781727234 NİYAZİ KANTAR GÖKSU MAH. 109 SK. GÖKSU EVLERI SITESI ACELYA APT Kapı No:6 Daire 11/2025-11/2025 9166 20260519661mi0001742 20260517141mi0001890 85890,44
504 4980668500 12784001418 ONUR KAPLAN BAHÇELERİÇİ MAH. 264 SK. STAR APT Kapı No:1 Daire No:15 Tel: 05/2026-05/2026 9004 20260827661mi0001044 20260825141mi0001160 86497,44
505 4981446745 40564843262 HÜSEYİN KAPLAN DEMETEVLER MAH. 359 CAD. 07/2025-07/2025 9004 20251112661mi0001441 20251112141mi0001935 248857,90
506 4981909134 10120330864 SERHAT KAPLAN FEVZİ ÇAKMAK MAH. 137 SK. Kapı 06/2026-06/2026 9004 20260827661mi0001058 20260825141mi0001252 103364,03
507 4990539614 34159226530 MEHMET KAPUSUZ KARAAĞAÇ MAH. GAZNELİ MAHMUT CAD. AKSOY APT. Kapı No:16 Daire 01/2025-01/2025 9036 20260215661mi0000541 20260215141mi0000635 39483,00
508 5010120077 40675628840 ALPAR KARAAHMET BEŞTEPELER MAH. 33 SK. Kapı No:2B Daire No:4 Tel: YENİMAHALLE 01/2022-01/2022 9066 20260827661mj0000022 20260825141mj0000121 34915,49
509 5020029681 40087025084 EMİN KARABACAK LALAHAN MAH. YEM SANAYİİ KÜME EVLERİ YEMSANAYI LALAHAN NO9 11/2024-11/2024 9166 20260114661mj0000673 20260113141mj0001355 173352,04
510 5020029681 40087025084 EMİN KARABACAK LALAHAN MAH. YEM SANAYİİ KÜME EVLERİ YEMSANAYI LALAHAN NO9 NO: 9 MAMAK / ANKARA 11/2024-11/2024 9166 20260114661mj0000673 20260113141mj0001355 173352,04
511 5040376373 53443695852 HACI ABDULLAH KARABULUT KARASU MAH. BEHRAM YOLU SK. Kapı No:16C Daire No:1 Tel: MERKEZ TOKAT 01/2026-01/2026 9036 20260827661mj0000092 20260825141mj0001940 39640,00
512 5040376373 53443695852 HACI ABDULLAH KARABULUT KARASU MAH. BEHRAM YOLU SK. Kapı No:16C Daire No:1 Tel: MERKEZ TOKAT 01/2025-01/2025 9036 20251112661mj0001050 20251112141mj0001645 47285,00
513 5060075124 70438097378 ŞEHRİ KARACA WIESBADEN / ALMANYA FEDERAL 04/2026-04/2026 9166 20260719661mj0002098 20260714141mj0002492 31411,34
514 5060426550 26341496982 RECEP KARACA ADALET MAH. ADALET KÜME KÜME EVLERİ Kapı No:80F Daire No:YOK Tel: 01/2026-01/2026 9036 20260618661mj0002101 20260615141mj0002442 35424,00
515 5070114583 10897303528 HALİS KARACİĞER ATATÜRK MAH. KORKMAZ. SK. KARACIĞER APT Kapı No:7 Daire No:4 09/2025-09/2025 9166 20260324661mj0000766 20260318141mj0000884 35933,09
516 5070114583 10897303528 HALİS KARACİĞER ATATÜRK MAH. KORKMAZ. SK. 09/2025-09/2025 9166 20260324661mj0000766 20260318141mj0000881 55429,97
517 5070445297 38135168432 ORHAN KARAÇINAR 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:32 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA 01/2026-01/2026 9004 20260420661mj0000177 20260419141mj0002400 61651,92
518 5070853951 10180325190 MEHMET CAN KARADAĞ YEŞİLEVLER MAH. 917 CAD. ÇITAK APT. Kapı No:16 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 12/2024-12/2024 9004 20260519661mj0002013 20260517141mj0002193 60361,32
519 5080841371 43025105268 BERA KARADEMİRTOK İSTASYON MAH. BAĞLICA. CAD. 06/2026-06/2026 9004 20260827661mj0000182 20260825141mj0001660 58251,27
520 5090634219 12790100730 BURAK KARADOĞAN 50.YIL MAH. 112 SK. Kapı No:1 Daire 12/2025-12/2025 9266 20260420661mj0000299 20260419141mj0000543 40475,00
521 5090745433 31384980084 UTKU KARADENİZ DÜSSELDORFER STR. 6 47051 DUİSBURG / ALMANYA FEDERAL 01/2025-12/2025 9023 20251112661mj0001201 20251112141mj0001807 34602,00
522 5120574043 41783010824 RASİM SEDAT IŞINLAR MAH. TUFAN SK. 02/2025-02/2025 9166 20260114661mj0000699 20260113141mj0001387 50360,83
523 5120575157 42196604990 MUSTAFA HAKKI MEVLANA MAH. HEVES CAD. 01/2026-12/2026 9023 20260519661mj0002407 20260517141mj0002606 68958,00
524 5120866022 99339574122 KHALID MOHAMMEDKARAH HARBİYE MAH. VEZNEDAR SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: ÇANKAYA ANKARA 03/2023-03/2023 9343 20260330661mj0000001 20260330141mj0000001 35815,00
525 5130463178 14684316036 ERAY KARAKAŞ HALİL RIFATPAŞA MAH. HALİL RIFATPAŞA CAD. Kapı No:43 Daire 01/2026-12/2026 9023 20260519661mj0000263 20260517141mj0000224 53730,00
526 5150177394 14569041404 ENİS KARAKOÇ SÖĞÜTÖZÜ MAH. 9 EYLÜL CAD. Kapı 12/2024-12/2024 9166 20251112661mj0000971 20251112141mj0001553 283614,34
527 5150250421 14533182614 EVREN KARAKOÇ BİRLİK MAH. 451 CAD. ZİRVEKENT-1 KONUTLARI SİTESİ D BLOK Kapı 04/2026-04/2026 9329 20260827661mj0000313 20260825141mj0000687 108370,00
528 5171161060 10417335206 ENES KARAMAN ÖZEVLER MAH. ŞEHİT ATIF ŞAHİN CAD. YILMAZ APT. Kapı No:10 Daire 02/2026-02/2026 9004 20260519661mj0002109 20260517141mj0002306 85109,64
529 5180633789 22024085238 METİN KARAMAN PINARBAŞI MAH. KUYUMCU CAD. 05/2026-05/2026 9004 20260827661mj0000372 20260825141mj0001398 423804,15
530 5180775306 29356711262 METİN KARAMAN MUTLU MAH. 701 CAD. KALITE APT. 10/2024-10/2024 9004 20260324661mj0001084 20260318141mj0001275 85775,21
531 5190532547 25702577780 GAMZE KARAOĞLAN ULAMIŞ MAH. 1404 SK. Kapı No:11 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR 01/2025-12/2025 9023 20260114661mj0000481 20260113141mj0001057 42045,00
532 5230266180 17953012110 HATİCE KARCI SERHAT MAH. 1292 CAD. NEV BAHAR 08/2025-08/2025 9166 20260324661mj0000806 20260318141mj0000922 104740,88
533 5230565570 TASF.HAL.SINIRLI ALACAATLI MAH. 4847 SK. Kapı No:4 01/2026-01/2026 9166 20260519661mj0002635 20260517141mj0002875 41227,71
534 5230605237 10040221426 EGESU KARAUSTA FIRAT MAH. 272/3 SK. KIZIL KANAT 01/2026-12/2026 9023 20260519661mj0003485 20260517141mj0003737 42015,00
535 5241156536 40342068894 EREN KARLUKAÇ AŞIK VEYSEL MAH. 327 CAD. CANSU APT Kapı No:28 Daire No:5 Tel: 11/2025-11/2025 9166 20260420661mj0000669 20260419141mj0002660 161687,08
536 5270639342 24385431358 BİRGÜL KOÇ PAPPENHEİM / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire 10/2025-10/2025 9266 20260215661mj0001711 20260215141mj0002032 46087,00
537 5270675977 47383586622 EMRE KASAR YILDIZTEPE MAH. 153 SK. SERHAT 01/2025-01/2025 9036 20251213661mj0001046 20251212141mj0000854 33590,00
538 5280814654 28259246086 BİRKAN KAŞIKÇIOĞLU ERTUĞRUL GAZİ MAH. NARÇİÇEĞİ SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: PENDİK 01/2026-12/2026 9023 20260519661mj0003002 20260517141mj0003337 42015,00
539 5281247458 99254252570 MUSTAFA KAUD SARAY OSMANGAZİ MAH. DAĞCI CAD. Kapı No:7 /2 Daire No: Tel: 05/2026-05/2026 9343 20260719661mj0001913 20260714141mj0002250 32654,00
540 5310817463 30949348550 HACER KAYA ULUDAĞ DURALİ ALIÇ MAH. 975 SK. Kapı No:5 Daire No:44 Tel: MAMAK ANKARA 11/2025-11/2025 9166 20260324661mj0000901 20260318141mj0001059 162234,65
541 5330964508 25948351366 MEHMET EMRE KAYA ETLİK MAH. MADENLİ SK. BALABAN APT. Kapı No:14 Daire No:10 Tel: 02/2026-02/2026 9004 20260519661mj0002096 20260517141mj0002300 40461,96
542 5330964508 25948351366 MEHMET EMRE KAYA ETLİK MAH. MADENLİ SK. BALABAN 01/2026-01/2026 9366 20260324661mj0000598 20260318141mj0000691 151192,00
543 5331304675 21257279926 MEHMET KAYA BAHÇELERÜSTÜ MAH. 39 CAD. EROĞLU APT. Kapı No:7 Daire No:17 06/2026-06/2026 9004 20260827661mj0000661 20260825141mj0001544 52200,74
544 5340733088 21877664966 ÖZCAN KAYA ATATÜRK MAH. BARBAROS CAD. 02/2026-02/2026 9166 20260827661mj0000679 20260825141mj0001607 95346,85
545 5341079130 37687506204 SERKAN KAYA AKŞEMSETTİN MAH. SARI NASUH SK. 01/2026-12/2026 9023 20260519661mj0000100 20260517141mj0000167 76362,00
546 5351088083 41161943010 TOLGA KAYA BADEMLİK MAH. 1171 SK. ÇETİN APT. 06/2026-06/2026 9004 20260827661mj0000712 20260825141mj0001591 229516,98
547 5360113183 59935168118 AYSEL KAYALAK PAMUKLAR MAH. ŞEHİT MEHMET UYGUN SK. KURTULUŞ APT Kapı 03/2026-03/2026 9166 20260827661mj0000719 20260825141mj0001575 97549,67
548 5360420282 11026146900 İSMAİL KAYADİBİ PAMUKLAR MAH. UMUTLU SK. DOĞAN APARTMANI Kapı No:12 Daire 06/2026-06/2026 9004 20260827661mj0000727 20260825141mj0001377 141849,40
549 5370183879 34303389890 ALİ KAYGUSUZ ATATÜRK MAH. İPEK. SK. KÖŞEM APT NO: 21 İÇ KAPI NO: 1 SİNCAN / ANKARA 01/2026-01/2026 9036 20260420661mj0000990 20260419141mj0002908 30528,00
550 5380145492 48700575534 ABDULBAKİ KAYIRAN İNCİRLİ MAH. BEŞKONAK CAD. 06/2025-06/2025 9318 20260324661mj0000955 20260318141mj0001141 80000,00
551 5380217492 50071434396 MEHMET DAVUT KAYI AYRANCI MAH. GÜLERYÜZ SK. İNAN Kapı No:20 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA 04/2025-04/2025 9166 20251213661mj0001042 20251212141mj0000769 92577,73
552 5420366899 10797021164 GÜLER KEÇECİ AŞIK VEYSEL MAH. 347 SK. 11/2025-11/2025 9166 20260324661mj0000869 20260318141mj0000998 115863,76
553 5420366899 10797021164 GÜLER KEÇECİ AŞIK VEYSEL MAH. 347 SK. ONURCAN APT Kapı No:4 Daire No:9 06/2025-06/2025 9166 20251213661mj0001035 20251212141mj0000771 118863,79
554 5480363702 47812432056 DEREN HARNISCH GÖZTEPE MAH. CAVİTPAŞA SK. 01/2025-12/2025 9023 20251112661mj0001764 20251112141mj0002390 49146,00
555 5481598434 99558205654 NOZIMAKHON KHAYDAROVA KORKUTREİS MAH. SEZENLER CAD. Kapı No:3 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA 09/2025-09/2025 9343 20251112661mj0000921 20251112141mj0001476 32654,00
556 5500085387 40729254384 AYKUT KILIÇ ÇAMLITEPE MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. ESERİM APT. Kapı No:50 Daire 12/2025-12/2025 9066 20260420661mj0001293 20260419141mj0001681 98226,49
557 5500259425 36673817416 ERAY KILIÇ DEMETGÜL MAH. 413 CAD. KOSAVA 06/2025-06/2025 9166 20260215661mj0000041 20260215141mj0000042 194326,00
558 5530051712 40615026408 RIZA KILIÇ İLKYERLEŞİM MAH. 1960 SK. ASTİM 11/2025-11/2025 9166 20260420661mj0001377 20260419141mj0002182 462859,55
559 5530324672 14545040070 SEDAT KILIÇ MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BALLIBABA SK. DUMLUPINAR APT. 10/2025-10/2025 9266 20260420661mj0001389 20260419141mj0000028 55837,00
560 5530373784 25502510796 ŞAKİR UĞUR KILIÇ ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ 12/2025-12/2025 9266 20260719661mj0000561 20260714141mj0000630 100268,00
561 5530470851 10789590166 SERKAN KILIÇ ÇANKAYA MAH. CEMAL NADİR SK. 02/2026-02/2026 9004 20260719661mj0001531 20260714141mj0001802 496604,00
562 5540145969 17551774298 SÜLEYMAN ŞEYH ŞAMİL MAH. 1.TBMM CAD. Kapı 01/2026-01/2026 9166 20260618661mj0001737 20260615141mj0002026 37206,88
563 5540145969 17551774298 SÜLEYMAN KILIÇCIOĞLU ŞEYH ŞAMİL MAH. 1.TBMM CAD. Kapı No:59 /8 Daire No:13 Tel: ETİMESGUT ANKARA 10/2025-10/2025 9166 20260719661mj0001310 20260714141mj0002061 118616,37
564 5540363056 25799335676 ÖMER FARUK MİSKET MAH. 604 SK. 02/2026-02/2026 9004 20260519661mj0001527 20260517141mj0001592 215099,50
565 5540647482 11341049788 ERDAL KILINÇ GÜLTEPE MAH. ÇİMENLİ SK. MENEKŞE APT. Kapı No:48 Daire No:3 10/2025-10/2025 9266 20260519661mj0001927 20260517141mj0002040 84110,00
566 5540840105 16205954574 DOĞAN KILINÇ YUKARI YAHYALAR MAH. SELÇUKLU 06/2026-06/2026 9004 20260827661mj0000933 20260825141mj0001723 91504,49
567 5570659232 12799101448 MEHMET EREN KIRBAŞ ALACAATLI MAH. 4835 CAD. Kapı No:1I Daire No:72 Tel: ÇANKAYA 05/2026-05/2026 9004 20260719661mj0001535 20260714141mj0001766 139524,00
568 5580767359 15323010544 MUHİTTİN KIRMIZIGÜL FEVZİ ÇAKMAK MAH. SAYGIN SK. 06/2026-06/2026 9004 20260827661mj0001013 20260825141mj0001467 53290,08
569 5581189506 10060060654 CAN AYTAÇ KIRSAKAL GÜLTEPE MAH. EFLATUN SK. OLUKOGLUAPT Kapı No:39 Daire No:4 02/2026-02/2026 9004 20260420661mj0001563 20260419141mj0002428 31593,65
570 5581255047 26296714568 VEDAT KIRMIZIKAYA SARAYCIK MAH. 1648 CAD. T.O.K.İ. 5.BLOK TIP-K06 Kapı No:2/5 Daire 05/2026-05/2026 9004 20260827661mj0001024 20260825141mj0001899 34743,75
571 5600699768 19199245864 SELVİNAZ BURCU KIZILATEŞ SAHABİYE MAH. ÇANKAYA CAD. SEÇKIN AP. Kapı No:1 Daire No:9 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ 01/2025-12/2025 9023 20260114661mj0000486 20260113141mj0001024 33900,00
572 5600994531 36611273212 UĞURCAN KIZIL ÇİĞİLTEPE MAH. KARACAKAYA CAD. 04/2026-04/2026 9004 20260827661mj0001062 20260825141mj0002145 69290,96
573 5630332268 55435613080 TUNCAY KİREN YENİ BAĞLICA MAH. 1095 SK. HILPARK KONUTLARI Kapı No:5 Daire 11/2025-11/2025 9266 20260215661mj0001758 20260215141mj0002120 46184,00
574 5630477705 14806874390 AYDOĞAN KİRAZ SANCAKTEPE MAH. 1596 SK. Kapı 09/2025-09/2025 9166 20260114661mj0000448 20260113141mj0001006 51565,51
575 5631244636 30473418606 SAMET KİRAZ ŞEHİT KUBİLAY MAH. 1778 SK. Kapı 12/2025-12/2025 9004 20260827661mj0001120 20260825141mj0001656 31266,00
576 5640172055 49342692122 RAMAZAN KOCA KIRMIZITOPRAK MAH. ERCAN SK. SEDA APT Kapı No:53 Daire No:2 Tel: 01/2026-12/2026 9023 20260519661mj0003264 20260517141mj0003608 44412,00
577 5640644726 15436076710 KAAN KOCA PLEVNE MAH. SELVİ. CAD. Kapı No:37 Daire No:1 Tel: SİNCAN ANKARA 03/2026-03/2026 9266 20260719661mj0000118 20260714141mj0000393 38361,00
578 5640673271 20260245034 RIDVAN KOCA HACETTEPE MAH. KARACABEY SK. 06/2025-06/2025 9004 20251112661mj0000364 20251112141mj0000785 48178,00
579 5640952844 18085080190 DENNİS KLOS YENİ BATI MAH. 5412 CAD. OASIS 10/2025-10/2025 9166 20260420661mj0001719 20260419141mj0002177 494564,37
580 5650340788 42052673122 DENİZ KOCABURAK TULUMTAŞ MAH. 2358 CAD. C1 BLOK Kapı No:6/8 Daire No:6 Tel: GÖLBAŞI 04/2026-04/2026 9166 20260827661mj0001156 20260825141mj0001704 49957,45
581 5650779086 31823025420 MUSTAFA KOCADİZ BAHÇELİEVLER MAH. 281 CAD. MI. GÖKSU APT. Kapı No:92 Daire No:6 04/2026-04/2026 9004 20260827661mj0001161 20260825141mj0001744 69872,26
582 5660208677 52237301474 HÜSEYİN KOCAKURT SARAY CUMHURİYET MAH. BUĞRA 08/2025-08/2025 9368 20260420661mj0001759 20260419141mj0002963 335001,00
583 5670535362 17810894750 CEMALETTİN KOÇ HACI BAYRAM MAH. DEMİRAY CAD. 09/2025-09/2025 9266 20260114661mj0000861 20260113141mj0000439 45768,64
584 5670711041 13624125868 CANOZAN KOÇ MALAZGİRT MAH. 1016 SK. KALEDİBİ APT. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: 11/2023-11/2023 9004 20260215661mj0000745 20260215141mj0000890 55040,10
585 5670736034 16796963658 ELİF KOCAOĞLU DEMETGÜL MAH. 417 SK. BİRLİK APT Kapı No:4 Daire No:16 Tel: 04/2026-04/2026 9368 20260618661mj0001101 20260615141mj0001252 30138,00
586 5710316765 43639706110 CEMİL KÜÇÜK ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ 01/2025-01/2025 9036 20260215661mj0000761 20260215141mj0000909 47285,00
587 5710378106 14038143486 GÖKBERK KOÇAK ERYAMAN MAH. 1 MEŞRUTİYET CAD. 01/2026-12/2026 9023 20260519661mj0002891 20260517141mj0003199 61008,00
588 5720219712 26627368606 MÜCAHİT KOÇAK 6304 MARKSTOWN DR. UNİT.A 09/2025-09/2025 9166 20260420661mj0001917 20260419141mj0002526 748419,87
589 5760588772 21104550086 MEHMET YENİŞEHİR MAH. CUMHURİYET 01/2026-12/2026 9023 20260519661mj0002506 20260517141mj0002742 107028,00
590 5930479551 42016020498 ERTUĞRUL KURBAN ÜNİVERSİTELER MAH. ODTÜ KÜME EVLERİ Kapı No:46 Daire No:616 Tel: 08/2025-08/2025 9004 20251112661mj0001034 20251112141mj0001631 51883,00
591 5951148531 28999709216 TOLUNAY KURT YAVUZ SELİM MAH. SELİMPAŞA CAD. 01/2026-12/2026 9023 20260519661mj0000709 20260517141mj0000663 76362,00
592 6030076639 10459082762 ZAFER KÜÇÜKALİ YAŞAMKENT MAH. 3272 CAD. ESRTEPE YEŞİLLER SİTESİ Kapı No: 11/2023-02/2025 9053 20251112661mJ0001348 20251112141mJ0002280 141963,06
593 6030076639 10459082762 ZAFER KÜÇÜKALİ YAŞAMKENT MAH. 3272 CAD. ESRTEPE YEŞİLLER SİTESİ NO: 1E İÇ KAPI NO: 32 ÇANKAYA / ANKARA 11/2023-02/2025 9053 20251112661mJ0001348 20251112141mJ0002280 141963,06
594 6110081110 10195181736 NURAY MALERİ KONUTKENT MAH. 3028 CAD. Kapı No:8E Daire No:19 Tel: ÇANKAYA 11/2024-11/2024 9166 20260602661mJ0000007 20260602141mJ0000011 83080,95
595 6110081110 10195181736 NURAY MALERİ KONUTKENT MAH. 3028 CAD. Kapı 10/2022-10/2022 9166 20260602661mJ0000005 20260602141mJ0000009 124020,31
596 6111681847 99306545360 ZULFIYA MAKKAMOVA MUTLU MAH. RÜSTEM KELEŞ SK. KARDELEN APT. Kapı No:7 Daire No:4 10/2025-10/2025 9343 20260420661mJ0001103 20260419141mJ0002013 32654,00
597 6121745194 TASF.HAL.MAS GRUP YAYLA MAH. 1533 CAD Kapı No:18/C- 10/2025-10/2025 9166 20260420661mJ0001132 20260419141mJ0002477 77938,24
598 6140935793 99076950364 AHMED MECEDEMİN ULUBEY MAH. 885 CAD. Kapı No:13/6 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 03/2026-03/2026 9343 20260618661mJ0001425 20260615141mJ0001948 32654,00
599 6160079729 21035560406 ATİLLA MERAL GÜÇLÜKAYA MAH. EĞRİ SK. TERZİOĞLU APT. Kapı No:9 Daire 06/2025-06/2025 9266 20260215661mJ0000968 20260215141mJ0001194 32655,00
600 6160358326 48046078782 ARİF MERAL KARAPÜRÇEK MAH. 1699/1 SK. Kapı 03/2026-03/2026 9004 20260618661mJ0000852 20260615141mJ0001052 39716,29
#ilangovtr Basın No ILN02552153