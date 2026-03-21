Yangın, saat 13.00 sıralarında Yığılca'ya bağlı Akçaöğren köyü İsmailçayırı Mahallesi'nde 3 katlı binanın garajında çıktı. Behçet Aydın'a ait 3 katlı binanın garaj olarak kullanılan giriş katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, giriş katını saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti. 1 saat süren çalışmanın ardından yangın, üst kata sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle garajdaki 1 hafif ticari araç, 2 traktör, 1 motosiklet ve 2 çapa motoru tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incele başlatıldı.

Öte yandan polisin yangınla ilgili soruşturması da devam ediyor. (DHA)