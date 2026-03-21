Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında, partiyi Genel Merkez Kabul Heyeti adına; Genel Sekreter Av. Hasan Erçelebi ile Genel Başkan Yardımcıları Sevinç Erencan, Ali Artun, Turgay Akbaba ve Parti Meclis Üyesi Deniz Çağlar temsil etti.

Bayramlaşma kapsamında; Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.