Bitlis’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Nemrut Kalderası, milli park statüsüne alındı. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası’nın milli park ilan edilmesi, kentte ve bölgede sevinçle karşılandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 4 bin 804,61 hektarlık alan milli park kapsamına alındı. Daha önce birinci derece korunan alan statüsünde bulunan bölgede, yeni statüyle birlikte doğal güzelliklerin korunması ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması arasında denge kurulması amaçlanıyor.

NEMRUT KALDERASI’NDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kararın ardından yaptığı açıklamada Nemrut Kalderası’nın daha nitelikli şekilde turizme kazandırılması için yaklaşık iki yıldır çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Karakaya, doğanın korunmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak yönetim planı doğrultusunda çeşitli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Bu kapsamda Nemrut Kalderası’nda gezi alanları, yürüyüş parkurları ve seyir teraslarının oluşturulması planlanıyor. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanların yanı sıra karavan parkı oluşturulması da gündemde.

Vali Karakaya, motorsuz su sporlarının ise ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek uygulanabileceğini belirtti.

“KORUMA-KULLANMA DENGESİNİ GÖZETECEĞİZ”

Nemrut Kalderası’nın doğaseverler ve turistler için daha nitelikli bir destinasyon haline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Karakaya, çalışmaların temel amacının doğal yapıyı korumak olduğunu ifade etti.

Karakaya, “Koruma-kullanma dengesi içerisinde Nemrut Kalderası’nı doğaseverlerin ve turistlerin hizmetine daha nitelikli olarak sunmuş olacağız” dedi.

Milli park statüsünün Bitlis ve bölge turizmi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Karakaya, Nemrut Kalderası’nın kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

NEMRUT KALDERASI TURİZMİN LOKOMOTİFİ OLACAK

Vali Karakaya, milli park kararının hayata geçirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Bölgede sit alanlarının derecelendirilmesi, mera ve toplulaştırma gibi konularda da çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

ZİYARETÇİLER KARARDAN MEMNUN

Nemrut Kalderası’nı ziyaret eden vatandaşlar da milli park kararını olumlu karşıladı. Ziyaretçiler, doğal yapının korunması şartıyla yapılacak sosyal alan ve çevre düzenlemelerinin bölgeye olan ilgiyi artıracağını ifade etti.

Yeni düzenlemelerle birlikte Nemrut Kalderası’nın Bitlis ve Doğu Anadolu turizmine daha fazla katkı sağlamasıbekleniyor.