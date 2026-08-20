TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Köprü Film imzalı dizinin yeni dönem öncesi okuma provasının yapılması planlanırken, 7. sezon çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği ve Ozan Uzunoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı dizide yeni sezonda hikâyenin seyrini değiştirecek önemli bir zaman atlaması yaşanacak.

GÖNÜL DAĞI’NDA ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Yeni sezonda dizinin sevilen karakterleri Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocuklarının gençlik yıllarına geçilecek. Hikâyedeki bu değişimle birlikte Gönül Dağı kadrosuna üç genç oyuncu dahil oldu.

Eskişehir’de çekilen dizinin yeni sezonunda genç karakterlere Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul hayat verecek.

ÜÇ YENİ OYUNCU GÖNÜL DAĞI KADROSUNDA

Yeni sezonda Taner karakterini canlandıran Berk Atan’ın dizideki oğlu Ali rolünde Yağız Kılınç izleyici karşısına çıkacak.

Veysel karakterinin oğlu Yusuf’a Berke Acar hayat verirken, Ramazan’ın oğlu Ramazan Mete karakterini ise Kerem Alp Kabul canlandıracak.

Yeni oyuncuların katılımıyla genç kuşağın hikâyesine ağırlık verilmesi beklenen Gönül Dağı’nın 7. sezonu, izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.