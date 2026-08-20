Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un depreme karşı daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü Yarısı Bizden kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Murat Kurum, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, dönüşüm sürecinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Kurum paylaşımında, “İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi”ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Bakanlık tarafından sürdürülen Yarısı Bizden kampanyası kapsamında, İstanbul’da evini yenilemek isteyen vatandaşlara her bir konut için 875 bin TL’ye kadar hibe, 875 bin TL’ye kadar kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde İstanbul genelinde bugüne kadar 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi.

Kampanyaya en fazla ilgi gösterilen ilçelerden biri olan Zeytinburnu’nda ise 515 riskli yapıda bulunan 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

ZEYTİNBURNU’NDA 3 SOKAKTA EŞ ZAMANLI DÖNÜŞÜM

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde bulunan 3 sokakta kentsel dönüşüm çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Toplam 117 yapının bulunduğu bölgede 50 yapının dönüşümü tamamlanırken, kalan 67 yapıdan karot örnekleri alındı.

Riskli yapı süreci tamamlanan 8 binada yıkım çalışmalarına başlanırken, 67 yapının Yarısı Bizden kampanyası kapsamında eş zamanlı olarak dönüştürülmesi planlanıyor.

“AMACIMIZ İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMAK”

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi, Zeytinburnu’nda Yarısı Bizden desteğinden faydalanan 5 bini aşkın bağımsız bölüm bulunduğunu belirtti.

Zeytinburnu’nun kampanyaya ilgi gösteren ilçeler arasında öne çıktığını ifade eden Çiftçi, İstanbul’un deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu ve kentsel dönüşümün bu riski azaltmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çiftçi, vatandaşları kampanyadan yararlanmak için riskli yapı tespit sürecini tamamlamaya çağırarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın temel hedefinin İstanbul’u depreme hazırlamak olduğunu vurguladı.

KAMPANYA 31 ARALIK 2026’YA KADAR DEVAM EDECEK

31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılan Yarısı Bizden kampanyasından, bu tarihe kadar ev veya iş yerlerini riskli yapı olarak tespit ettiren vatandaşlar faydalanabilecek.

Mahalle sakinleri ise eski binalarında deprem endişesi yaşadıklarını belirterek, kentsel dönüşüm sayesinde daha güvenli ve depreme dayanıklı konutlarda yaşayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.