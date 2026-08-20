Bağımsız Maden-İş öncülüğünde mücadele eden maden işçileri, Yıldızlar SSS Holding’e yönelik tepkilerini bugün de sürdürecek. İşçiler, saat 11.00’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde olacak. Yapılan açıklamada, Yıldızlar SSS Holding’in yıllardır işçileri, esnafı ve halkı mağdur ettiği öne sürülerek Enerji Bakanlığı’nın da bu süreçte sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

İşçiler, Bakanlığın görüşme taleplerini kabul etmemesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Bağımsız Maden-İş: “Görüşme talebimiz kabul edilene kadar geleceğiz.”