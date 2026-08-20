AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan yeni video, partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

“Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” kampanyası kapsamında hazırlanan filmde, 2001 yılında başlayan AK Parti’nin siyasi yolculuğu ile Türkiye’nin çeyrek asırda yaşadığı değişim ve dönüşüm aynı hikâyede buluşturuldu.

Türkiye’nin 25 yıllık dönüşümü anlatılıyor

Geçmişten bugüne uzanan görüntülerin yer aldığı çalışmada; ulaştırma, teknoloji, enerji ve büyük altyapı yatırımlarının yanı sıra eser ve hizmet odaklı politikalar ön plana çıkarılıyor. Türkiye’nin yakın siyasi ve toplumsal hafızasında yer eden önemli dönüm noktaları da filmde bir araya getiriliyor.

Bir neslin büyümesine eşlik eden 25 yıllık Türkiye hikâyesini merkeze alan video, AK Parti’nin milletle birlikte yürüdüğü çeyrek asırlık sürece vurgu yapıyor.

Filmde, geride bırakılan 25 yıllık birikim ve tecrübeyle Türkiye’nin geleceğe hazır olduğu mesajı veriliyor.