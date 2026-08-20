Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren PYM Tiyatro Atölyesi, 11 farklı tiyatro oyunuyla ilçede kültür ve sanat dolu günler yaşattı. Kursiyerlerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı oyunlar, Pursaklar 3. Tiyatro Günleri kapsamında Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde salonlar tamamen dolarken, genç yeteneklerin sahne performansları izleyicilerden büyük alkış aldı. Kursiyerler, sergiledikleri başarılı oyunculuklarla sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyorum”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, PYM Tiyatro Atölyesi öğrencilerinin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “11 farklı tiyatro gösterisinde yetenekleri ve sergiledikleri muhteşem oyunculukları ile fark yaratan PYM Tiyatro Atölyesi öğrencileri ile gurur duyuyorum. Pursaklar, kültürle, sanatla gelişmeye ve anılmaya devam edecek” dedi.

Çetin, gösterilere yoğun ilgi göstererek salonları dolduran vatandaşlara da teşekkür etti.

Genç yetenekler sahnede

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırıldığı günden bu yana çok sayıda kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, bu kez PYM Tiyatro Atölyesi kursiyerlerini ağırladı.

Pursaklar 3. Tiyatro Günleri kapsamında sahne alan genç oyuncular, performanslarıyla izleyicilerden ve yetkililerden tam not aldı. Etkinlik, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerine gösterilen yoğun ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.