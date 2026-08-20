Olay, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu’nun yaklaşık 9 deniz mili açığında meydana geldi. Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talebinde bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD KRBN ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gemide zehirlenmeden etkilendiği değerlendirilen 3 Çin Halk Cumhuriyeti ve 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 4 personel, Sahil Güvenlik botuyla Ataköy’e çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gemi personelinin sağlık durumlarının takip edildiği ve 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.