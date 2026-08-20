Sincan Belediyesi, ilçedeki sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Polatlar Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların muayene, teşhis, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Sağlık kontrolleri düzenli yapılıyor

Sahipsiz hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı merkezde, bakıma ihtiyaç duyan hayvanların sağlık kontrolleri de düzenli olarak yapılıyor. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan hayvanların yeni yuvalarına kavuşması amacıyla sahiplendirme çalışmaları da yürütülüyor.

Yemek artıkları mamaya dönüştürülüyor

Merkezde dikkat çeken uygulamalardan biri ise uygun yemek artıklarının değerlendirilerek mamaya dönüştürülmesi. Toplanan yemek artıkları, gerekli işlemlerden geçirilerek sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılıyor. Uygulamayla hem gıda israfının azaltılmasına hem de hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanıyor.

Hayvan ambulansı sahipsiz hayvanların yardımına koşuyor

Sincan Belediyesi’nin hayvan ambulansı da ilçenin farklı noktalarında yardıma ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanlara müdahale ediyor. Gelen ihbarlar doğrultusunda hasta, yaralı veya bakıma muhtaç hayvanların bulunduğu bölgelere ulaşan ekipler, gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

Tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı bulunan hayvanlar ise ekipler tarafından Polatlar Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi sürecine alınıyor.