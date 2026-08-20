Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiye sektöründeki denetimlerini ülke genelinde artırdı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos 2026 tarihinde başlatılan denetim ve rehberlik çalışmaları kapsamında 81 ilde kırtasiye işletmeleri mercek altına alındı.

5 GÜNDE 3 BİN 612 İŞLETME DENETLENDİ

10-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesine gidildi. İşletmelerde yapılan raf ve kasa kontrolleri kapsamında 479 bin 847 ürün incelendi.

Denetimler sırasında, işletmelerin ilgili mevzuata uyum sağlaması ve tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla 2 bin 954 kırtasiye işletmesine açıklama ve uyarıda bulunuldu.

367 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM

Beş günlük denetim sürecinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırımuygulandı.

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin temel amacının öğrencilerin güvenli kırtasiye ürünlerine ulaşmasını sağlamak, tüketicilerin haklarını korumak ve piyasadaki haksız uygulamalarla mücadele etmek olduğunu bildirdi.

KIRTASİYE DENETİMLERİ 81 İLDE DEVAM EDECEK

Bakanlık, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin 81 ilde titizlikle ve aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.

Açıklamada, özellikle öğrenciler ve veliler başta olmak üzere tüm tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasının sağlanması, piyasa düzeninin korunması ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.