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Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 20 yolcu ile sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

İddiaya göre, seyir halindeki otobüsün freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarındaki tarlaya girerek bir süre ilerledikten sonra durabildi.

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