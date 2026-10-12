Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üniversite eğitimi için Başkent’e gelen gençleri “Üniversite Ankara’da Okunur – Hoş Geldin Şenliği”nde buluşturdu. Müzik, sanat, oyun ve atölye etkinliklerinin düzenlendiği şenlikte öğrenciler hem sosyalleşme fırsatı buldu hem de belediyenin gençlere yönelik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerine yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda ABB Müzik Stüdyosu Bahçesi’nde düzenlenen “Üniversite Ankara’da Okunur – Hoş Geldin Şenliği”, Başkent’e üniversite eğitimi için gelen gençleri bir araya getirdi.

“Kampüs Gibi Eğlence” anlayışıyla hazırlanan programda öğrenciler, farklı etkinliklere katılarak yeni arkadaşlıklar kurma ve Ankara’nın sosyal yaşamını tanıma imkânı buldu.

ABB’den Üniversite Öğrencilerine Müzik ve Sanat Etkinlikleri

Şenlik kapsamında DJ performansları, Genç Sahne’de amatör müzik gruplarının canlı performansları ve mini konserler düzenlendi. Gençler, müzik ve sahne etkinliklerinin yanı sıra deneyim ve oyun alanlarında da vakit geçirdi.

Etkinlik alanında kurulan “Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlerin Yanında” stantlarında ise belediyenin gençlere yönelik hizmetleri tanıtıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlıkları ile Başkent Gençlik Meclisi ve Kariyer Merkezi temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Müzik Stüdyosu’nda programlara başladıklarını belirtti.

Müzik Stüdyosu’nda düzenli olarak sanat etkinlikleri gerçekleştirileceğini ifade eden Yorgancılar, “Ankara'da üniversite okunur iddiasının somut hâli burası. Kültürle, sanatla, müzikle buluşmak isteyen bütün üniversite öğrencilerimize düzenli aktiviteler yapacağız. Tüm Ankaralı öğrencilerimizi buraya bekliyoruz” dedi.

Şenlikte ayrıca Kariyer Merkezi aracılığıyla öğrencilere yarı zamanlı çalışma fırsatları ve kariyer destekleri hakkında bilgi verildi.

Sefa Şef’le Kampüs Muhabbeti Düzenlendi

Şenliğin özel konuklarından şef Sefa Okyay Kılıç, “Sefa Şef’le Kampüs Muhabbeti” başlıklı söyleşide üniversite öğrencileriyle buluştu. Kılıç, üniversite yıllarından meslek hayatına uzanan deneyimlerini gençlerle paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Üniversite Öğrencilerinden ABB’nin Şenliğine Yoğun İlgi

Etkinliğe katılan üniversite öğrencileri, şenliğin sosyalleşme ve farklı üniversitelerden gençlerle tanışma açısından önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Mehmet Aytaç, etkinliği duyduğunda arkadaşlarına da haber verdiğini belirterek, “Böyle bir etkinlik duyunca arkadaşlarıma zaten ben söyledim, buraya gelmeliyiz diye. Güzel bir etkinlik, canlı bir ortam, iyi bir ortam. Bizim için de farklılık oldu” ifadelerini kullandı.

Bu yıl üniversiteye başlayan Şevval Torun ise sosyal etkinliklerin öğrencilerin bir araya gelmesine katkı sağladığını belirterek, “Yeni geldim bu sene, ilk yılım. Sosyal bir insanım ve sosyal aktiviteler olup da kendinizi daha da sosyalleştirmek gerçekten güzel, o yüzden beğendim” dedi.

Ankara Üniversitesi’nde hazırlık eğitimi alan Berra Çakır da etkinliğin farklı üniversitelerden öğrencilerin tanışması ve iletişim kurması açısından yararlı olduğunu ifade etti. Çakır, belediyenin hizmetlerinin öğrencilere tanıtılmasını da olumlu bulduğunu belirtti.