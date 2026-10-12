İçişleri Bakanlığı, 22 ilde son 5 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda yasa dışı bahis, çevrim içi dolandırıcılık ve çocuklara ait müstehcen görüntülerle bağlantılı suçlara yönelik çalışma yürütüldü. Siber suçlarla mücadele kapsamında suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 3 bin 501 hesap ve kişi tespit edilirken, 864 internet adresi hakkında erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

22 İlde Siber Suç Operasyonu: 327 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda son 5 günde 22 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 327 şüpheliden 137'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Şüphelilerin Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Faaliyetleri Tespit Edildi

Bakanlığın açıklamasında, yakalanan şüphelilerin farklı yöntemlerle siber suçlara karıştıklarının belirlendiği ifade edildi.

Şüphelilerin, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları; sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılık faaliyetlerinde tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı ve oto yedek parça gibi temaların kullanıldığı belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları kaydedildi.

Yapay Zeka Destekli İzlemelerde 936 Hesap ve Kişi Tespit Edildi

İçişleri Bakanlığı, yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda farklı suç kategorileriyle bağlantılı toplam 936 hesap ve kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar, müstehcenlik ve fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar incelendi.

Terör Örgütlerine Yönelik Çalışmalarda 553 Hesap ve Kişi Belirlendi

Bakanlığın açıklamasında, terör örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında da toplam 553 hesap ve kişinin tespit edildiği bildirildi.

Sanal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap ve kişi belirlenirken, 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.