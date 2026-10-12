Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), denetçi yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve avukatlık kadrolarında görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşan alım süreci için başvurular 12 Ekim'de başladı. Adaylar, başvurularını 30 Ekim 2026 tarihine kadar e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

TMSF personel alımı kadroları ve KPSS puan şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TMSF personel alımında adayların eğitim durumları ve KPSS puanları dikkate alınacak. Denetçi yardımcılığı ve uzman yardımcılığı kadroları için hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Bilgisayar, yazılım, endüstri ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra matematik ve istatistik gibi alanlardan mezun olan adaylar da ilgili kadrolara başvurabilecek.

Bu kadrolara başvuracak adayların 2025 veya 2026 KPSS A Grubu sınavında ilgili puan türlerinden en az 75 puan alması gerekiyor. Ayrıca 2024-2026 yılları arasında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az 50 puan alma şartı bulunuyor.

KPSS puan sıralamasına göre fon denetçi yardımcılığı kadrosu için ilk 200, fon uzman yardımcılığı kadrosu için ise ilk 900 aday yazılı sınava davet edilecek.

TMSF avukat alımı için KPSS P3 şartı

Fon avukatlığı kadrosuna başvuracak adayların hukuk fakültesinden mezun olması ve avukatlık ruhsatnamesine sahip bulunması gerekiyor.

Avukatlık kadrosu için 2026 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alma şartı aranıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından puan sıralamasında ilk 400'e giren aday yazılı sınava katılabilecek.

TMSF personel alımında yaş sınırı kaç?

TMSF personel alımına başvuracak adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Adayların ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması isteniyor.

Başvuru şartları kapsamında adayların iflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olması, bankacılık mevzuatına aykırı fiillerde bulunmamış olması ve yüz kızartıcı suçlar ya da devlet güvenliğine karşı suçlardan mahkûmiyetinin bulunmaması gerekiyor. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.

TMSF personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TMSF'nin 75 personel alımına ilişkin başvurular, 12 Ekim-30 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'nın kariyerkapisi.gov.tr adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek.

Başvuruların 30 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlanması gerekiyor. Belirtilen süre içinde elektronik başvurusunu tamamlamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak.