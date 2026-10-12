Ticaret Bakanlığı, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin iller bazında ihracat verilerini açıkladı. Eylül ayında 5 milyar 736 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren İstanbul ilk sırada yer alırken, Kocaeli 3 milyar 733 milyon dolarla ikinci, İzmir ise 1 milyar 972 milyon dolarla üçüncü oldu. Eylül ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre en fazla artıran il de İstanbul olarak kayıtlara geçti.

Eylül Ayında En Fazla İhracat Yapan 3 İl

Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, eylül ayında İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,3 artarak 5 milyar 736 milyon dolara ulaştı. İstanbul'u, ihracatını yüzde 25,6 artırarak 3 milyar 733 milyon dolara çıkaran Kocaeli izledi. İzmir ise yüzde 13,1 artışla 1 milyar 972 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul'un İhracatında Kıymetli Taşlar İlk Sırada

İstanbul'un eylül ayındaki ihracatında 1 milyar 441 milyon 892 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 461 milyon 455 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 454 milyon 157 bin dolarla kazanlar ve makineler takip etti.

Kocaeli'nin İhracatında Motorlu Kara Taşıtları Öne Çıktı

Kocaeli'nin eylül ayı ihracatında 1 milyar 470 milyon 764 bin dolarla motorlu kara taşıtları ilk sırada yer aldı. Elektrikli makine ve cihazlar 343 milyon 725 bin dolarla ikinci, mineral yakıtlar ve yağlar ise 333 milyon 384 bin dolarla üçüncü sırada bulundu.

İzmir'den En Fazla Mineral Yakıtlar ve Yağlar İhraç Edildi

İzmir'in ihracatında 333 milyon 602 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 193 milyon 138 bin dolarla kazanlar ve makineler, 164 milyon 621 bin dolarla tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler izledi.

İstanbul, Kocaeli ve İzmir'in En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler

Eylül ayında İstanbul'un en fazla ihracat yaptığı ülke, 768 milyon 256 bin dolarla İsviçre oldu. ABD 483 milyon 169 bin dolarla ikinci, Almanya ise 329 milyon 139 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Kocaeli'nin ihracatında 422 milyon 237 bin dolarla İngiltere ilk sırada bulunurken, Almanya 356 milyon 425 bin dolarla, ABD ise 210 milyon 151 bin dolarla bu ülkeyi takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 203 milyon 913 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 177 milyon 673 bin dolarla İspanya ve 169 milyon 5 bin dolarla ABD izledi.

Eylül Ayında İhracatını En Fazla Artıran İl İstanbul Oldu

Eylül ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre tutar bazında en fazla artıran il, 1 milyar 231 milyon dolarlık artışla İstanbul oldu. Kocaeli 761 milyon dolarlık artışla ikinci, Mersin ise 311 milyon dolarlık artışla üçüncü sırada yer aldı.

9 Ayda 28 İl 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptı

Ocak-eylül döneminde 28 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde 54 il, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre artırdı.