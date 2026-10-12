Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan Mert Demir, hayranlarıyla buluştu. 10 Ekim’de başlayan festivalin ikinci akşamında Nevruz Park’ta konser veren sanatçı, kendine özgü müzik tarzı ve yorumuyla dinleyicilerden ilgi gördü.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Demir, konser boyunca sevilen eserlerini seslendirdi. Sanatçının özellikle “Gözlerime Bak” adlı şarkısı dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Telefon Işıklarıyla Renkli Görüntüler Oluştu

Konser alanını dolduran müzikseverler, Mert Demir’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Bazı dinleyiciler telefonlarının ışıklarını açarak konser atmosferine eşlik ederken, Nevruz Park’ta renkli görüntüler ortaya çıktı.

Festival 18 Ekim’e Kadar Sürecek

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 18 Ekim’e kadar Nevruz Park’ta gerçekleştirilecek konserler ve çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle devam edecek. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerle Diyarbakır’da müzik ve sanat dolu günler yaşanmaya devam edecek.