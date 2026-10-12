Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası ve 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türk Dünyasında Müzik: Gelenekten Geleceğe, Yerelden Evrensele” başlıklı Müzikal Türkoloji Sempozyumu’nun, iki gün süren program kapsamında verimli oturumların ardından başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Özaslan, Ankara Kulübü Derneğinin koordinasyonunda, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının himayelerinde, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisinin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyumun, Türkiye’den ve kardeş ülkelerden çok sayıda akademisyeni Başkent Ankara’da bir araya getirdiğini belirtti.

Türk dünyasının köklü ve zengin müzik mirasının bilimsel bir perspektifle ele alındığını belirten Özaslan, “Alanında ilk olma özelliği taşıyan sempozyumumuzda, iki gün boyunca ortak ezgilerimizi, müzik aletlerimizi, geleneksel müzik kültürümüzü ve farklı coğrafyalara uzanan tarihi bağlarımızı çok yönlü değerlendirdik. Türk dünyasının ortak hafızasında önemli bir yere sahip olan bu eşsiz mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından son derece anlamlı ve verimli bir bilimsel buluşmaya ev sahipliği yaptık.” dedi.

“BULUŞMA MERKEZİ ANKARA

Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti kimliğiyle böylesine önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmasının ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Özaslan, şöyle devam etti: “Ankara Kulübü Derneği olarak Başkentimizin köklü tarihini, kültürünü ve zengin birikimini Türk dünyasının ortak değerleriyle buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Müzik, kardeş coğrafyalar arasındaki kültürel bağları güçlendiren ve ortak hafızamızı yaşatan en önemli birleştirici unsurlardan biridir.

Sempozyumumuz, bilimsel bilgi paylaşımının ötesinde, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlayan, Türk dünyasının ortak müzik mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde önemli bir adım oldu. Bu anlamlı buluşmanın ortaya koyduğu birikimin, önümüzdeki süreçte daha kapsamlı bilimsel ve kültürel çalışmalara ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Ankara’nın Türk dünyasının kültürel ve bilimsel buluşmalarında daha güçlü bir merkez haline gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Sempozyumun hazırlanmasında ve başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen kurum ve isimlere teşekkür eden Özaslan, şunları kaydetti: “Bu anlamlı bilimsel organizasyonun hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Güray’a, Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi Rektörlüğüne ve kıymetli yöneticilerine; sempozyumumuza ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına ve- yakın iş birliğiyle sürece değerli katkılar sunan Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Gök’e teşekkür ediyorum. Başta Ankara Kalkınma Ajansı ve Gölbaşı Belediyesi olmak üzere destekleriyle yanımızda olan tüm paydaş kurumlarımıza, bilgi ve birikimleriyle sempozyumumuzu zenginleştiren akademisyenlerimize, katılımcılarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı sunuyorum.”

EDİTÖR : Abbas SATIR