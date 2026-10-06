77. Uluslararası Uzay Kongresi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programında, Uzay Erişim ve Uzay Limanı hedefinin önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Uzay alanında Somali ile Türkiye'nin tarihi bir iş birliği yapacağını aktardı, uzay limanı inşası için Somali'de temellerin atıldığıma dikkat çekti.

Projenin, Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesinin gelişiminde önemli rol oynadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Afrika Kıtası'nın uzay ekosistemine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millî Uzay Programımızda Uzaya Erişim ve Uzay Limanı hedefini özel bir yere koyduk. Türkiye’nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihî bir iş birliğinin temellerini atıyoruz. Somali’de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye’nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika Kıtası’nın uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Millî Uzay Programımızda Uzaya Erişim ve Uzay Limanı hedefini özel bir yere koyduk. Türkiye’nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihî bir iş birliğinin temellerini atıyoruz. Somali’de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye’nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika Kıtası’nın uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 5, 2026