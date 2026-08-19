Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'daki Mirza Ghalib Caddesi'nde bulunan bir otelin ikinci katında saat 02.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve binayı kaplayan yoğun duman otelde paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelden yaklaşık 80 kişi tahliye edilirken, yangında 2 kadın ve 1 çocuğun da aralarında bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden 5'inin Bangladeş vatandaşı olduğu ve bu kişilerin 4'ünün aynı aileden olduğu belirtildi. Sağlık tedavisi amacıyla Kalküta'da bulunan Bangladeşlilerden yaralanan 6 kişinin ise hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Bölgede inceleme çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kısa devresinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili 5 kişilik bir ekiple geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.