ATV’nin yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanan iddialı yapımı “Hamal” dizisinin başrol kadın oyuncusu netleşti. Oktay Kaynarca’nın hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer alacağı dizide, merakla beklenen kadın başrol için bomba isim açıklandı.

Bir süredir gizlilik içinde yürütülen görüşmelerin ardından, dizinin başrol kadın oyuncusunun Fahriye Evcen olduğu öğrenildi.

Fahriye Evcen “Hamal” dizisiyle ekrana dönüyor

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Hamal” dizisinde Fahriye Evcen, Oktay Kaynarca ile başrolleri paylaşacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle öne çıkan proje, şimdiden yeni sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

Güçlü yapım ekibi dikkat çekiyor

Senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturacak.

“Hamal”, hem oyuncu kadrosu hem de yapım ekibiyle yeni sezonda büyük ses getirmeye hazırlanıyor.