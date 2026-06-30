Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda hem dış politika hem de savunma sanayii, ekonomi ve sosyal politikalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Gazze’ye yönelik saldırılar üzerinden Türkiye’ye yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterirken, uzay ve uydu teknolojilerindeki gelişmelere de dikkat çekti.

“73 bin masum Gazzelinin kanı olan cinayet şebekesinin iftiralarını kale almıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan sivil kayıplara dikkat çekerek, Türkiye’ye yönelik eleştirileri reddettiklerini söyledi.

Erdoğan, “Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazzelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır ne katliam vardır ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uzay ve uydu programında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uydu teknolojilerinde önemli bir aşama kaydettiğini belirterek, Türksat ile başlayan uzay çalışmalarının bugün stratejik bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Erdoğan, Türksat-1B’den Türksat-6A’ya uzanan süreçte Türkiye’nin büyük bir ilerleme kaydettiğini ifade ederek, “Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz” dedi.

Türkiye’nin uydu teknolojilerinde İmece, Göktürk ve Türksat projeleriyle kritik bir kapasiteye ulaştığını belirten Erdoğan, İmece-2, İmece-3, Göktürk-Y ve Göktürk-3 projelerinin sürdüğünü, Türksat 7A’nın ise dijital egemenliği güçlendireceğini vurguladı.

“Savunma sanayiinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısıyız”

Savunma sanayii alanındaki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye’nin askeri gemi üretimi ve savunma ihracatında tarihi bir dönemde olduğunu belirtti. Türkiye’nin savunma ihracatında dünyada 11’inci sırada yer aldığını ifade etti.

Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı ve sosyal politikalar

Erdoğan, Alevi vatandaşlara yönelik yapılan düzenlemelere de değinerek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı aracılığıyla Cemevlerine destek sağlandığını, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

“Hiçbir vatandaşımızı birbirinden ayırmadık”

Toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, “86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız” ifadelerini kullandı. Alevi vatandaşlara yönelik reformların sürdüğünü belirten Erdoğan, Cemevlerine yönelik desteklerin devam ettiğini söyledi.

İşsizlik ve ekonomi değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayı verilerine de değinen Erdoğan, işsizlik oranının yüzde 8,2 seviyesinde sabit kaldığını, istihdamın ise 32 milyon 463 bin kişiye yükseldiğini açıkladı. Genç işsizlikte düşüş yaşandığını da belirtti.

“Belediyelerimiz uluslararası başarılarla anılıyor”

Yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilmesini örnek gösterdi.

Erdoğan, “Muhalefet belediyeleri rüşvet iddialarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla anılması önemli bir farkı ortaya koyuyor” dedi.

Venezuela’ya insani yardım

Erdoğan ayrıca, depremden etkilenen Venezuela’ya Türkiye’nin arama kurtarma ekipleriyle destek verdiğini belirterek, AFAD koordinasyonunda 75 personelin bölgeye ulaştığını açıkladı.