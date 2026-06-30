Orkestra/Oda Müziği dersi kapsamında hazırlanan konser, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğretim elemanları, öğrenciler ve çok sayıda müzikseverin izlediği etkinlikte, dönem boyunca yürütülen çalışmalar sahneye taşındı.

Arş. Gör. Hatice Tök Eren'in şefliğinde sahne alan Flüt Topluluğu, öğrencilerin bireysel enstrüman performanslarını toplu icra anlayışıyla birleştirdiği başarılı yorumuyla beğeni topladı. Konserde müzikal uyum, sahne disiplini ve teknik yeterlilik ön plana çıktı.

Programda Avrupa, Anadolu ve Afrika'nın farklı müzik kültürlerinden seçilen eserler seslendirildi. Klasik müzikten halk ezgilerine uzanan repertuvar, dinleyicilere farklı kültürleri müzik aracılığıyla bir arada deneyimleme fırsatı sundu.

Konser boyunca topluluğun ortak yorum gücü ve uyumu dikkat çekerken, öğrencilerin dönem içerisinde kazandıkları teknik ve sanatsal gelişim de performanslara yansıdı. Etkinlik, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Konserin sonunda Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Can Satır, konserin hazırlanmasında emeği geçen Arş. Gör. Hatice Tök Eren ile öğrencilere belge takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti.