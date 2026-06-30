UEFA, kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe’ye 7 milyon euro para cezası verdi.
Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA tarafından yapılan değerlendirmede, kulübün Finansal Sürdürülebilirlik (FSR) kapsamındaki kadro maliyeti limitlerine uyum sağlamadığı tespit edildi.
Kadro maliyeti kuralı ihlali
UEFA’nın finansal denetim süreçleri kapsamında yapılan incelemede, Fenerbahçe’nin belirlenen kadro maliyeti oranlarını aştığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı bildirildi.
Karara göre sarı-lacivertli kulübe 7 milyon euro para cezası kesildi.
Muhabir: Zehra Önen