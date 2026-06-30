İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında ülke genelinde 2 bin 763 kontrol ve arama noktasının kaldırıldığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

2 bin 763 kontrol ve arama noktası kaldırıldı

Açıklamaya göre, uygulama kapsamında 2 bin 560’ı Emniyet, 203’ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası sonlandırıldı.

Bakan Çiftçi, söz konusu adımın “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atıldığını belirtti.

134 terör örgütü mensubu teslim oldu

Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/BTÖ mensubu 134 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu da aktardı. Teslim olanlar arasında 2 kişinin “Gri”, 1 kişinin ise “Sarı” kategoride yer aldığı bildirildi.

“Terörsüz Türkiye” vurgusu

İçişleri Bakanı Çiftçi, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine dikkat çekerek, “Milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.