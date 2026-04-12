Iğdır’ın Karakuyu Köyü’nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga silahlı çatışmaya döndü

İddiaya göre, kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahlarla çıkan kavgada toplam 8 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede acı haber geldi

Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel (48), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Jandarma ekipleri olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.