İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, Beşiktaş ilçesinde restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir işletme için arama kararı çıkarıldı.

Narkotik ekipleri operasyon düzenledi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahkeme kararı sonrası söz konusu iş yerinde arama gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında mekanda detaylı inceleme yapıldı.

İşlem sonrası gözaltı

Yapılan arama çalışmalarının ardından ekiplerin iş yerinden ayrıldığı, işletme sahibi hakkında ise gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.