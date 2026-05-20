2026/3314 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3314 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 17649 Ada, 1 Parsel, 3. Blok 4. Kat 18 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre alanı net 56 m², brüt 65 m² dir.Taşınmaz 2 oda, salon, mutfak, banyo+wc, antre, hol ve bir balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz keşif tarihinde mal sahibi tarafından mesken olarak kullanılmaktadır

Adresi : Tunahan Mahallesi, 205. Cadde, Yüksel Konutları B Blok No:3, Kat:4, D:18Etimesgut

Yüzölçümü : 5.197,00 m2 Arsa Payı : 63/5197

İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Konut Alanı İmarlı, E:1.20, Yençok: 24.50 m (8 kat), Yenaz: 6.50 m (2 kat) dir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.