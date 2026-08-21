Eğitim ve atölye çalışmalarıyla vatandaşların günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeyi sürdüren Yenimahalle Belediyesi, bu kez mutfakları kışa hazırlıyor.

YENİMEK bünyesinde düzenlenecek “Kışlık Hazırlıkları Atölyesi” kapsamında katılımcılara ev yapımı sirke, sos ve turşu hazırlama yöntemleri uygulamalı olarak anlatılacak. Programda ayrıca hazırlanan ürünlerin uzun süre ve doğru koşullarda muhafaza edilmesine yönelik bilgiler de paylaşılacak.

Kışlık hazırlıkları uygulamalı anlatılacak

“Mutfaklar YENİMEK’le Kışa Hazırlanıyor” temasıyla gerçekleştirilecek atölyede, vatandaşlar kış aylarında mutfakların vazgeçilmezi olan turşu ve sosları doğru yöntemlerle hazırlamayı öğrenecek.

Atölyeler iki farklı merkezde yapılacak

Programın ilk etabı 24-28 Ağustos tarihleri arasında Yenimahalle Kurs Merkezi’nde, ikinci etabı ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Ata Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Atölye hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Yenimahalle Kurs Merkezi için 0312 327 14 21, Ata Kültür Merkezi için ise 0312 247 10 30 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.