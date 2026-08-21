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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azim Ç. (53) yönetimindeki 16 ASH 470 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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