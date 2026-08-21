Kaza, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azim Ç. (53) yönetimindeki 16 ASH 470 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yoldan çıkan otomobil, alt geçidin koruma demirlerini yıktıktan sonra beton direğe çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA