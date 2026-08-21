Darıca’da denizden çıkarılan 3 cesedin kimlikleri yapılan çalışmaların ardından tespit edildi. Cesetlerin, kayıp olarak aranan 4 kardeşten Gülşah Sakar, Ali Sakar ve Belinay Sakar’a ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin, denizde kaybolduğu değerlendirilen diğer kardeş Bilgenur Sakar’ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, 3 kardeşin denize nasıl girdikleri henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili intihar veya cinayet ihtimalleri de dahil olmak üzere çok yönlü soruşturma yürütülüyor. Ekiplerin olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.