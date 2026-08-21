Darıca’da denizden çıkarılan 3 cesedin kimlikleri yapılan çalışmaların ardından tespit edildi. Cesetlerin, kayıp olarak aranan 4 kardeşten Gülşah Sakar, Ali Sakar ve Belinay Sakar’a ait olduğu belirlendi.
Ekiplerin, denizde kaybolduğu değerlendirilen diğer kardeş Bilgenur Sakar’ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, 3 kardeşin denize nasıl girdikleri henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili intihar veya cinayet ihtimalleri de dahil olmak üzere çok yönlü soruşturma yürütülüyor. Ekiplerin olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA